Paris (www.anleihencheck.de) - "Für die Fed beginnt mit Kevin Warsh ein neues Kapitel", sagt Ombretta Signori, Head of Macroeconomic Research and Strategy bei OFI Invest AM.Zwei Entwicklungen, die keine formellen Regeländerungen erfordern würden, seien bereits deutlich erkennbar:- Erste Änderung: Er habe eine wesentlich prägnantere Erklärung mit deutlich weniger Einschätzungen zur wirtschaftlichen Entwicklung in einem nüchternen und straffen Ton gegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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