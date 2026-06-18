Die Stadtwerke Münster weiten den Einsatz ihrer Elektrobusse aus. An Samstagen und Sonntagen sollen künftig keine Dieselbusse mehr vom Betriebshof des kommunalen Unternehmens ausrücken. Bei den privaten Partnerunternehmen sind am Wochenende aber weiterhin auch Dieselbusse im Einsatz. Möglich wird die Ausweitung des Elektrobus-Einsatzes durch den inzwischen hohen Anteil Batterie-elektrischer Fahrzeuge in der Flotte der Stadtwerke. Aktuell verfügt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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