© Foto: Jaque Silva - NurPhotoDie Analysten halten die jüngsten Lieferkettenängste für überzogen und raten zum aggressiven Einstieg.Die Aktie von Broadcom hat am Mittwoch deutlich zugelegt, nachdem JPMorgan Anlegern geraten hatte, den Chipkonzern auf dem aktuellen Kursniveau "aggressiv zu kaufen". Auslöser der bullishen Einschätzung sind neue Erkenntnisse zum gemeinsam mit Google entwickelten KI-Chipprogramm der nächsten Generation. Nach Angaben der US-Bank verläuft die Entwicklung der Tensor Processing Unit v9 im fortschrittlichen 2-Nanometer-Verfahren weiterhin planmäßig. Damit widerspricht JPMorgan jüngsten Spekulationen über mögliche Verzögerungen oder gar eine Streichung des Projekts, die in den vergangenen Wochen …
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