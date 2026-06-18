TRLLN nutzt die Supply-Chain-Expertise von IFCO, um Unternehmen Transparenz in großen, schnell bewegten Asset-Netzwerken zu ermöglichen.

IFCO, ein weltweit führender Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für die Lieferkette von Frischwaren, bringt TRLLN (ausgesprochen "Trillion") auf den Markt, ein eigenständiges Technologieunternehmen, das Unternehmen unterstützt, den Überblick in großen, schnell bewegten Asset-Netzwerken zu erlangen. Anders als traditionelle Tracking-Modelle mit Gates, Scannern oder festinstallierter Hardware entlang der Lieferkette, ermöglicht der infrastrukturfreie, skalierbare Ansatz von TRLLN eine deutlich schnellere Einführung bei geringerer operativer Komplexität.

Die Plattform von TRLLN beantwortet branchenübergreifend vier zentrale Fragen zur Nachverfolgbarkeit: Wo befindet sich die Ware? Ist sie in einwandfreiem Zustand? Hat sie den Bestimmungsort erreicht? Und wie sieht ihre gesamte Bewegungshistorie aus? Die Technologie lässt sich für unterschiedliche Anwendungsfälle in einer Vielzahl von Branchen einsetzen.

TRLLN bringt bewährte Asset-Tracking-Hardware- und Softwaretechnologie zu Kunden, die große Netzwerke wiederverwendbarer und mobiler Assets verwalten, darunter Paletten, Behälter, Kisten, Teile und Industrieausrüstung. Die Lösung ist für Branchen konzipiert, in denen Asset-Transparenz geschäftskritisch ist von Einzelhandel, Konsumgüter und Automobilindustrie über Gesundheitswesen, Luftfahrt, Bauwesen, Infrastrukturservices, Restaurantketten und Paketlogistik bis hin zu Fremdlogistik. Branchenübergreifend unterstützt TRLLN die Reduzierung von Anlagen- und Produktverlusten, die Verbesserung der Bestandsverwaltung und der Lagerbestände, die Temperaturüberwachung in Kühlketten sowie digitale Produktpass-Anwendungen.

Die Technologie hinter TRLLN wurde bei IFCO entwickelt und hat sich bereits in einem der größten Netzwerke für Mehrwegverpackungen mit über 400 Millionen Transportbehältern weltweit bewährt. Diese Größenordnung ermöglichte eine kostengünstige Lösung, die aktive Bluetooth-Low-Energy-Etiketten, mit einer KI-gestützten Softwareplattform kombiniert, um Einblicke in Standort, Bewegung und Zustand zu gewinnen. TRLLN macht diese neuen Track-and-Trace-Funktionen außerhalb des IFCO-Partnernetzwerks zugänglich und ermöglicht es Unternehmen, ihre Bestände über größere Märkte und Lieferketten hinweg zu überwachen. Die Plattform kann über das TRLLN-Dashboard genutzt oder über eine API-Schnittstelle in die bestehenden Systeme der Kunden integriert werden.

"Als führendes Unternehmen in der Verpackungslogistik für frische Lebensmittel haben wir erkannt, dass die digitale Transparenz, die wir für unser Netzwerk entwickelt haben, branchenübergreifend relevant ist. Jede Organisation, die Millionen von beweglichen Gütern verwaltet, steht vor den gleichen Herausforderungen. Mit TRLLN machen wir eine Lösung verfügbar, mit der Unternehmen dieses Problem kosteneffizient und in einem bisher unerreichten Maßstab adressieren können", sagt Mike Pooley, CEO von IFCO

TRLLN schließt Transparenzlücken in globalen Lieferketten

In globalen Lieferketten werden täglich Millionen von Bestandsgütern bewegt. Doch Ineffizienzen und Abweichungen haben erhebliche finanzielle und betriebliche Auswirkungen. Allein die weltweiten Verluste und Diebstähle werden auf jährlich 30 bis 50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Herkömmliche Ortungssysteme sind dabei oft zu kostspielig und komplex, um sie in dynamischen Umgebungen mit vielen Partnern skalieren zu können.

Die "Tracking-as-a-Service"-Lösung von TRLLN bewältigt diese Herausforderungen. Im Gegensatz zu Tracking-Systemen, die auf Zugangskontrollen, Anlagenhardware oder lokale Infrastruktur angewiesen sind, reisen die digitalen Tags von TRLLN mit ihren Assets. Kernstück ist der "Intelligent Node", ein Bluetooth-Low-Energy-Etikett etwa so groß wie eine Briefmarke mit gedruckter Elektronik und einem speziell entwickelten Chip. Die Plattform verbindet diese vernetzten Etiketten mit Cloud-Software, verwalteter Konnektivität und fortschrittlichen KI-Analysen. TRLLN bietet seinen Kunden diesen Service im Rahmen eines Jahresabonnements an, dessen Preis sich nach der Anzahl der Objekte richtet.

"Häufig entstehen Lücken in der Nachverfolgbarkeit beim Transport zwischen Standorten, wo der Einsatz herkömmlicher Tracking-Systeme am schwierigsten ist", erklärt Dr. Sebastian Grams, CEO von TRLLN und Chief Digital Officer bei IFCO. "TRLLN schließt diese Lücken, indem die Intelligenz in das Objekt selbst integriert wird. Die Lösung ist sofort einsatzbereit und auf schnelle Implementierung ausgelegt. Gleichzeitig liefert sie Unternehmen Daten, um Verluste zu reduzieren, die Auslastung ihrer Bestände zu verbessern und komplexe Lieferketten effektiver zu verwalten."

Über TRLLN

TRLLN ist ein branchenunabhängiger "Tracking-as-a-Service"-Anbieter, der Organisationen dabei unterstützt, Transparenz über ihre globalen Lieferketten zu gewinnen. Als eigenständiges Technologie-Spin-off von IFCO liefert TRLLN über eine IoT-Tracking-Plattform Einblicke in Standort, Bewegung und Zustand von Assets. Das selbstorganisierende Sensornetzwerk begleitet das Asset und ermöglicht so eine nahtlose Verfolgung über Standorte, Partner und Regionen hinweg, ohne dass eine feste Infrastruktur erforderlich ist. TRLLN liefert verwertbare Daten, die Unternehmen bei der Bestandsverfolgung und -optimierung, der Überwachung der Asset-Auslastung, dem Kühlkettenmanagement, der Lieferkettentransparenz und der Einführung digitaler Produktpässe unterstützen.

Website: www.trlln.io LinkedIn @trlln

Über IFCO

IFCO ist ein weltweit führender Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen für frische Lebensmittel und befähigt Kunden in über 50 Ländern, an der Kreislaufwirtschaft teilzunehmen. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 400 Millionen Mehrwegbehältern (Reusable Packaging Containers RPCs), die jährlich für etwa 2,5 Milliarden Auslieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern, Brot und anderen Produkten von den Erzeugern zum Einzelhandel eingesetzt werden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lieferkette für Frischprodukte, indem sie die Qualität bewahren und Kosten, Warenverderb und Umweltbelastungen im Vergleich zu Einwegverpackungen senken. Website: www.ifco.com LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Bildmaterial:

TRLLN wurde am 9. Juni 2026 im Rahmen der Keynote von Dr. Sebastian Grams auf dem Google Cloud Summit DACH offiziell vorgestellt. Fotos finden Sie hier (https://www.ifco.com/wp-content/uploads/zip/TRLLN-Use-Cases-Picture-Selection.zip).

Ein kurzes Unternehmensvideo zur Vorstellung von TRLLN ist verfügbar auf YouTube: https://www.youtube.com/@trlln-io

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260618865516/de/

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Inigo Canalejo

IFCO Chief Sustainability Officer Vice President, ESG and Strategic Marketing

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Radha Ahlstrom-Vij

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