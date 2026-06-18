Emittent / Herausgeber: FIDURA Private Equity Fonds
/ Schlagwort(e): Verkauf
Mit der Übernahme stärkt Infomedia gezielt sein Aftersales-Geschäft in Europa und baut seine datenbasierten Lösungen weiter aus.
Auch VEACT-Gründer Philipp Posselt sieht in der Transaktion einen wichtigen Wachstumsschritt: "Mit Infomedia gewinnen wir einen starken internationalen Partner, mit dem wir unsere Position im europäischen Aftersales-Markt weiter ausbauen werden. Gemeinsam sind wir noch besser aufgestellt, um unsere Produkt-Roadmap schneller umzusetzen und unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Als Teil von Infomedia werden wir unser Wachstum in Europa konsequent fortsetzen und weiter skalieren."
VEACT GmbH profitiert künftig in zweifacher Hinsicht: einerseits durch die globalen OEM-Beziehungen von Infomedia und andererseits durch die enge Anbindung an Intellegam, ein Münchner KI-Unternehmen, an dem Infomedia beteiligt ist. Die Expertise von Intellegam soll insbesondere Innovationen in den Bereichen Predictive Analytics, Automatisierung und Customer Engagement weiter beschleunigen.
Weitere Informationen: https://www.infomedia.com.au/
Über VEACT GmbH
Weitere Informationen: https://www.veact.com/
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