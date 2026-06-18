Penzberg (ots) -Der Ausbildungskompass bündelt innovative MINT-Stärkentests und ein umfassendes Praktikumsangebot für eine zukunftssichere Berufswahl.Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) gestalten die technologische und gesellschaftliche Zukunft aktiv mit. Ob als IT-Systemelektroniker im Bereich Digitalisierung oder als Chemielaborantin in der Materialforschung: Diese Fachrichtungen bieten Jugendlichen hervorragende Karriereperspektiven. Damit der Übergang von der Schule in die Berufswelt gelingt, strukturiert die Online-Plattform Ausbildungskompass (https://www.presseportal.de/pm/182071/6222732) den gesamten Orientierungsprozess digital. Schülerinnen und Schüler ermitteln über den MINT-Stärkentest (https://www.ausbildungskompass.de/berufecheck/staerke-test-mint) sowie einem zielgerichteten MINT-Berufe-Check (https://www.ausbildungskompass.de/berufecheck/mint-berufe) diejenigen Tätigkeitsfelder, die zu den eigenen Begabungen passen.Große MINT-PraktikumsauswahlEin wesentlicher Zwischenschritt beim Einstieg in Technikberufe sind erste praktische Erfahrungen. Der in den Ausbildungskompass integrierte Praktikumskompass (https://www.presseportal.de/pm/182071/6229311) stellt zahlreiche MINT-Praktikumsplätze bereit. Er bündelt regionale Stellen und ermöglicht es, spannende Tätigkeitsfelder direkt vor Ort in den Betrieben kennenzulernen. Das Tool dient der gezielten Suche nach geeigneten Schnupperpraktika - transparent für alle beteiligten Akteure. Insgesamt sind rund 2.900 Praktika und Ausbildungsstellen im Bereich MINT (https://www.ausbildungskompass.de/mint) gelistet.Praktikumskompass verknüpft Wirtschaft und SchuleViele Jugendliche verbinden schulische MINT-Inhalte kaum mit konkreten Berufen, da oft der Praxisbezug fehlt. "Der Praktikumskompass setzt genau hier an und überführt graue Theorie in die Praxis. Durch das Erproben echter Berufe, beispielsweise auch in den Ferien, lernen Schülerinnen und Schüler diese frühzeitiger kennen und können austesten, ob sie eine Ausbildung im Bereich MINT starten möchten", bekräftigt Geschäftsführerin Monika Uhl.Über den Ausbildungskompass:Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSGVO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award 2025 ausgezeichnet und ist 2026 für den Innovationspreis Bayern nominiert.Pressekontakt:Ausbildungskompass Monika Uhl GmbHGrube 2182377 Penzberghttps://www.ausbildungskompass.deE-Mail: service@ausbildungskompass.deOriginal-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182071/6297147