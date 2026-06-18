© Foto: adobe.stock.comDas erwartete Preisbeben ist da. Brent-Öl und WTI-Öl verzeichneten zuletzt kräftige Preisrückgänge. Ist der gewaltige Abverkauf gestartet oder ist das Abwärtspotenzial der Ölpreise doch eher begrenzt?Aktuelle Ölpreisentwicklung - Brent-Öl unter 80 US-Dollar ist ein Warnzeichen In den letzten Tagen hat der Ölmarkt die diplomatischen Entwicklungen rund um den Iran-Krieg eingepreist. Bislang waren Brent-Öl und WTI-Öl mit Risikoprämien und Aufschlägen versehen. Diese schmelzen nun angesichts der sich abzeichnenden vollständigen Öffnung der Straße von Hormus ab. Ein weiteres Zeichen der (temporären) Entspannung: Die Spreads zwischen Brent und WTI liegen mittlerweile wieder im Normalbereich von …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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