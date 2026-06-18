In Köln hat sich ein neuer Konsolidierer gegründet. Moritz Delbrück und Philipp Kanschick haben die Modern Insurance Technology GmbH gegründet. Das Unternehmen will sich auf die Übernahme von Maklerbetrieben konzentrieren und diese mit KI-Lösungen effizienter machen. Es gibt einen neuen Player am Konsolidierungsmarkt: Er heißt Modern Insurance Technology, oder kurz: die MoIn Group. Moritz Delbrück und Dr. Philipp Kanschik, beide auch aus der Versicherungsbranche bekannt (respektive ARAG und Policen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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