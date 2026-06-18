Weinfelden (ots) -Mit neuen Reiserouten, Landtouren und erstaunlichen Rabatten im Jubiläumsjahr startet Excellence Cruises die Flussreisesaison 2027. Wer jetzt bucht, profitiert bis 20. September von grosszügigen Jubiläumsrabatten.Der beste Moment für die Reiseplanung. Jetzt sind die begehrten Routen noch verfügbar, die Lieblingskabine auf einem der kleinen Schweizer Grandhotels noch frei. Als Bonus gewährt die Schweizer Familienreederei anlässlich des 20-jährigen Flottenjubiläums grosszügige Rabatte für die Reisesaison 2027. Ganz nach ihrem Credo "Europa neu sehen" präsentiert Excellence Cruises ganz neue Routen und flussfrische Programme. Fünf Beispiele:Neu: Grand Voyage Premiére - Frankreich von Meer zu MeerEine Cruise quer durch die Grande Nation auf zwei Excellence-Flusslinern. Von Paris durch die Normandie zu den Stränden am Atlantik und zurück zur Hauptstadt. Weiter vom Burgund durch die Provence, in die wilde Camargue und zum Mittelmeer. Eine Ode an das Savoir-vivre in all seinen Facetten.15 Tage mit der Excellence Royal & der Excellence Rhône, Jubiläumsrabatt CHF 400excellence.ch/eypar1_koNeu: Vom Rhein auf die Ijssel, dem Freilichtmuseum der NiederlandeAn der alten Hanseroute der Ijssel liegen die Handelsstädte des Goldenen 17. Jahrhunderts. Beim Blick von Bord zeigt sich ein wahres Freilichtmuseum und Natur, wie gemalt. Dazu: Amsterdam, Köln, Düsseldorf, ein Weingut im Rheingau und ein Blick in die Krupp-Villa im "Kohlenpott".9 Tage, Excellence Queen, Jubiläumsrabatt CHF 175excellence.ch/eqbas4Neu: Neun Metropolen zum Staunen - von Basel nach FlandernVom Basler Port of Switzerland flussabwärts zum Portlantis-Nordseehafen Rotterdam. Eine City Cruise für Neugierige, ganz nach dem Excellence-Motto "Europa neu sehen", mit nicht weniger als neun faszinierenden Städten. Der Journalist und Autor Thomas Klein heuert auf der "Countess" an und stellt in der Literaturlounge wahre Glücksorte vor.9 Tage, ab/bis Basel, Excellence Countess, Jubiläumsrabatt CHF 200excellence.ch/eobas2Neu: City Cruise an Elbe & Havel - Berlin, Hamburg, DresdenEine Städtereise zur barocken Eleganz von Dresden, in die Reichstagskuppel über den Dächern Berlins, auf den Spuren der Beatles durch Hamburgs Kiez und Hafenviertel. Dazu: Einblicke in die Kontore der Speicherstadt, eine Werksführung in den Hallen der Flugzeugbauer und eine spektakuläre Revue im legendären Friedrichstadt-Palast.9 Tage, Excellence Coral, Jubiläumsrabatt CHF 150excellence.ch/ecdes3Neu: Beethoven sehen und hören im Jubiläumsjahr2027 ist ein bedeutendes Jubiläum für die Musikwelt: Das 200. Todesjahr Beethovens, einer der grössten Komponisten der Musikgeschichte. Zur berühmten Bonner Kirschblütenzeit erleben Excellence-Gäste die "Beethoven-Hotspots" in der 2'000 Jahre alten einstigen Bundeshauptstadt und lauschen am Abend einem Konzert in der spektakulären Beethovenhalle.7 Tage, Basel-Bonn-Mainz-Basel, Excellence Crown, Jubiläumsrabatt CHF 150excellence.ch/ewbas13In der laufenden Saison: Kein TreibstoffzuschlagFairness und Vertrauen sind alles! Für ihre Flussreisen garantiert Excellence Cruises stabile Preise ohne Treibstoffzuschlag - für alle gebuchten Reisen und neuen Buchungen für das Reisejahr 2026.INFOS & LINKSDie Excellence-Kollektion FLUSS '27 (https://excellence.myflippingbook.ch/desktop.php?param=de-2860)bestellen oder online anschauen.Die Flussreisen mit Jubiläumsrabatt (https://www.excellence.ch/reise?dates=2027-01-01%3A%3A2027-12-31&availability=true)sind buchbar bis 20.09.26.Das Medienportal von Excellence Cruises (https://www.excellence.ch/ueber-uns/medienportal)mit Bild-Downloads und allen wichtigen Presseinformationen.Medienkontakt:Stephan Frei, CEO Excellence Cruises, CH-8570 Weinfelden,T +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chOriginal-Content von: Excellence Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100940764