Die US-Notenbank Fed hat gesprochen - und die Märkte reagieren verschnupft. Unter dem Vorsitz von Kevin Warsh blieb das FOMC-Gremium bei seiner ersten gemeinsamen Sitzung zwar bei seinen Zinsen, doch die neuen wirtschaftlichen Prognosen wirken wie eine kalte Dusche für Anleger.• Die Fed hält den Zins bei 3,5 bis 3,75 Prozent und signalisiert durch angehobene Inflationsprognosen einen restriktiveren Kurs.• Bitcoin, Ethereum und Co. geben auf breiter Front nach, während auch klassische Assets wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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