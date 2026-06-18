Dieser unscheinbare Schaufelverkäufer für die KI-Infrastruktur erzielt Traumrenditen, doch kaum ein Anleger hat diesen Namen auf dem Zettel. Während die gesamte Finanzwelt gebannt auf die großen Grafikprozessoren-Giganten starrt, hat dieses dynamische Tech-Unternehmen eine kritische Technologie entwickelt, ohne die kein modernes KI-Rechenzentrum funktionieren kann. Hier erfahren Sie, welchen unbekannten Highflyer das TSI-Trendradar frühzeitig aufgespürt hat.Astera Labs hat sich als ein wichtiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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