Das KI-Unternehmen hat sein erstes Hardware-Produkt vorgestellt: Das Gerät soll in eigenen Spas mithilfe von Ultraschall die Körper der Besucher:innen scannen und detaillierte Gesundheitsdaten bereitstellen. Bisher wurde das Bildgenerierungstool Midjourney vor allem dazu verwendet, kreative Illustrationen, stilisierte Porträts oder fotorealistische Szenen zu erstellen. Wie das Unternehmen jetzt allerdings ankündigte, arbeitet die neu gegründete Abteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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