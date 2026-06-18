Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan und der Ladeinfrastruktur-Spezialist Delta Charge haben im Logistikzentrum der Brauerei in Freising ein vollständig elektrifiziertes Lade- und Energiedepot für Elektro-Lkw eingeweiht. Das System kombiniert Schnellladung, Batteriespeicher und Solarenergie. Nach Angaben der Projektpartner gehört Weihenstephan zu den ersten großen Brauereien in Deutschland, die einen batteriegestützten Schnelllade-Hub für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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