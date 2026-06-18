Die Marvell Technology-Aktie zählt 2026 zu den großen KI-Gewinnern. Seit dem Februartief hat der Titel rund +359% zugelegt, zuletzt beschleunigte sich die Bewegung nahezu parabolisch. Mit der bevorstehenden Aufnahme in den S&P 500 erhält die Rallye nun zusätzlichen Rückenwind - doch nach diesem Anstieg wäre eine kurze Konsolidierung alles andere als ungesund. Parabolische Entwicklung Mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig hatte Marvell Technology zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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