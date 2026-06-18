© Foto: Lino Mirgeler - dpaKaum ist die Tinte unter den Versailler Verträgen getrocknet, so fällt der Ölpreis weiter. Aber: Es gibt auch Risiken, die der Markt nicht übersehen sollte!Das Memorandum in Versaille ist unterschrieben. Für den Rohstoffmarkt heißt das: Die Straße von Hormus kann wieder passiert werden. Eine gewichtige Einschränkung: Die Verträge sind nur für die Dauer von 60 Tagen gültig. Danach werden die Verträge erneut geprüft oder in ihrer Wirkung verlängert. Kommt es also zu einem Rebound und wieder steigenden Ölpreisen? Der Preissturz an den Zapfsäulen und Rohstoffbörsen könnte durchaus auch heftiger und noch massiver ausfallen, als Analysten es bis jetzt annehmen. Für die Sorte Brent gehen die …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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