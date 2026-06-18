Eschborn (ots) -- Vollelektrischer Kleinbus bietet mit den neuen Varianten mehr Flexibilität für Familien und gewerblichen Personentransport- Weitere Neuerungen zum Modelljahr 2027 steigern Nutzerfreundlichkeit aller Versionen- Großzügiger, leiser Innenraum mit hohem Komfort, beidseitige Schiebetüren, niedrige Einstiegskanten, kleiner Wendekreis- Zwei Akkuvarianten, große Reichweite, kurze Ladezeit, bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast und 230-Volt-Steckdose (ausstattungsabhängig)- Umfassende Basisausstattung inklusive speziellem Infotainmentsystem, das die Installation nutzerspezifischer Apps ermöglicht- Preise starten bei 38.390 Euro** für den Fünfsitzer, 40.190 Euro** für den Siebensitzer und 41.540 Euro** für den SechssitzerKia erweitert seine "Platform Beyond Vehicle (PBV)"-Palette: Der PV Passenger, der Ende 2025 zunächst als Fünfsitzer auf den Markt gekommen ist, kann in Deutschland ab sofort auch in sechs- und siebensitzigen Varianten bestellt werden. Darüber hinaus hat die Marke zum Modelljahr 2027 an dem vollelektrischen Kleinbus verschiedene Produktverbesserungen vorgenommen, von denen die Nutzer aller drei Varianten profitieren. Während der neue Sechssitzer (Sitzanordnung 1-2-3) vor allem für den gewerblichen Personentransport entwickelt wurde, richtet sich der Siebensitzer (Anordnung 2-2-3) darüber hinaus auch an größere Familien. Zusammen mit dem Fünfsitzer (Anordnung 2-3-0, mit 1.330 Liter Gepäckraumvolumen) ist der PV5 Passenger damit ein äußerst vielseitiger Elektro-Kleinbus, der für eine breite Zielgruppe geeignet ist - von privaten Käufern über gewerbliche Anbieter von Fahr- und Taxidiensten oder Shuttleservices bis hin zu weiteren Formen gemeinsam genutzter Mobilität ("Shared Mobility").Der PV5 Passenger wird mit zwei Akkus (51,5 kWh und 71,2 kWh) und in den drei aufeinander aufbauenden Ausstattungslinien Essential, Plus und Elite angeboten (Essential für Sechssitzer nicht verfügbar) und ist schon serienmäßig umfassend ausgestattet. Standard sind unter anderem ein Navigations- und Infotainmentsystem, Sitzbezüge in Stoff-Kunstleder-Kombination, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer, Smart-Key, digitales Kombiinstrument, Parksensoren vorn und hinten sowie bei den Sechs- und Siebensitzern 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine Wärmepumpe. Die Preise des Modelljahrgangs 2027 starten bei 38.390 Euro** für den Fünfsitzer und 40.190 Euro** für den Siebensitzer, jeweils in der Ausstattungslinie Essential und mit 51,5-kWh-Akku. Der Einstiegspreis des Sechssitzers in der Ausführung Plus liegt bei 41.540 Euro**. Der Aufpreis für den 71,2 kWh-Akku beträgt jeweils 4.000 Euro. Inbegriffen sind wie bei Kia üblich sieben Jahre Herstellergarantie (oder 150.000 km) und acht Jahre Batteriegarantie (oder 160.000 km)***. In Produktion geht der neue Modelljahrgang Mitte Juli.Der PV5 basiert auf der innovativen Kia-Plattform E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service), die Langlebigkeit, Modularität und fortschrittliche Konnektivität, einschließlich der Integration in Flottenmanagementsysteme, gewährleistet. Auch sein beeindruckendes Raumangebot und die Flexibilität des Interieurs hat der knapp 4,70 Meter (4.695 mm) lange Kleinbus nicht zuletzt dieser völlig ebenen Plattform zu verdanken.Bei den neuen sechs- und siebensitzigen Varianten genießen die Insassen in allen drei Reihen einen hohen Sitzkomfort mit viel Beinfreiheit (bis zu 1.041 mm), Kopffreiheit (bis zu 1.076 mm) und Schulterfreiheit (bis zu 1.732 mm). Für einen bequemen Zugang zum Fond sorgen die sehr niedrigen Einstiegskanten (399 mm) und die serienmäßigen Schiebetüren an beiden Seiten, die optional auch mit Elektroantrieb erhältlich sind (je nach Variante). Die zweite Sitzreihe ist nicht zentriert, sondern leicht nach links gerückt (in Fahrtrichtung gesehen), was das Ein- und Aussteigen für die Passagiere in der dritten Reihe komfortabler macht. Für die sichere Unterbringung kleiner Passagiere finden sich im Fond insgesamt vier ISOFIX-Halterungen, zwei in der zweiten Reihe und zwei an den äußeren Sitzen der dritten Reihe.Auch für das Gepäck bleibt noch reichlich Raum, der sich durch Umklappen der geteilten Rückenlehnen der zweiten und dritten Reihe (50:50 bzw. 60:40) flexibel erweitern lässt. Der Sechssitzer bietet neben dem 350 Liter fassenden Gepäckraum hinter der dritten Reihe zusätzlich 315 Liter Stauraum vorn neben dem Fahrer. Beim Siebensitzer wächst das Gepäckraumvolumen von 318 Litern bei umgeklappter Lehne der dritten Reihe auf bis zu 785 Liter.Bis zu 412 km Reichweite, Schnellladen von 10 auf 80 Prozent in 30 MinutenDer PV5 Passenger zeichnet sich in allen drei Varianten durch eine große Reichweite aus. Mit einer Akkuladung kann der Fünfsitzer mit der 71,2-kWh-Batterie bis zu 412 Kilometer weit fahren (die Werte für den Sechs- und Siebensitzer folgen zu einem späteren Zeitpunkt). Beide Akkuvarianten lassen sich an einer entsprechend leistungsfähigen Schnellladestation in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Für bequemes Laden sorgt der Ladeservice Kia Charge, der über einen einzigen Account Zugang zu mehr als 1,1 Millionen Ladepunkten in 27 europäischen Ländern bietet, darunter über 200.000 in Deutschland.Der Kleinbus kann zudem auch als mobile Stromquelle dienen: Die V2L-Funktion (Vehicle-to-Load, ausstattungsabhängig) ermöglicht den Anschluss externer 230-Volt-Geräte über eine Steckdose zwischen den Vordersitzen oder per Adapter (optional) über den Ladeanschluss an der Front. Zu den praktischen Qualitäten des PV5 Passenger gehört auch, dass er - anders als viele andere Stromer - für den Anhängerbetrieb zugelassen ist. Die Versionen mit 71,2-kWh-Batterie können bis zu 1.500 Kilogramm schwere gebremste Anhänger ziehen (mit 51,2-kWh-Akku: 750 kg; ungebremst bei beiden Akkuvarianten 750 kg)."Wir freuen uns, dass noch mehr Passagiere den Kia PV5 genießen können, der nun auch mit drei Sitzreihen erhältlich ist. Diese vielseitige Modellpalette baut auf dem starken Leistungsversprechen des PV5 in seinem Segment auf", sagt Erhan Eren, PBV-Direktor bei Kia Europe. "Der PV5 definiert neu, was Kunden und Passagiere von einem Elektro-Van erwarten können. Er maximiert die Flexibilität und bietet zugleich Komfort und Platz für alle an Bord."Für gewerbliche und private Nutzung entwickeltDer Kia PV5 Passenger zeigt ein frisches, zukunftsweisendes Design mit starken visuellen Elementen und klarer, moderner Oberflächengestaltung. Mit seiner Software-getriebenen Architektur ermöglicht er Over-the-Air-Updates**** und eine nahtlose Integration in Flottenmanagementsysteme für den gewerblichen Einsatz. Das Cockpit mit dem großformatigen Touchscreen (32,7 cm/12,9 Zoll) und dem digitalen Kombiinstrument (19,05 cm/7,5 Zoll) ist eine intuitiv strukturierte Schaltzentrale. Über das Infotainmentsystem, das auf Android Automotive OS (AAOS) basiert, und den Pleos App-Markt bietet es Zugang zu einem wachsenden Ökosystem von Drittanbieter-Apps.In Fahrverhalten und Handling ist der Kleinbus auf die hohen Anforderungen der vielfältigen Nutzungsformen im privaten und geschäftlichen Alltag zugeschnitten und im Hinblick auf Komfort optimiert: durch eine effektive Geräuschdämmung, die Reduzierung straßenbedingter Vibrationen und eine spezielle Fahrwerksabstimmung. Sein sehr kleiner Wendekreisdurchmesser von nur 11,0 Metern (Bordstein-Bordstein) erleichtert das Manövrieren auf engem Raum, die ausgewogene Lenkunterstützung und -übersetzung trägt dazu bei, einer Ermüdung des Fahrers vorzubeugen. Der PV5 verfügt zudem über eine breite Palette moderner Assistenzsysteme. Standard sind unter anderem eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion, Autobahnassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent und Frontkollisionswarner mit Abbiegefunktion. Erhältlich sind darüber hinaus je nach Ausführung und Option zum Beispiel ein aktiver Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Querverkehrwarner hinten mit Notbremsfunktion, ein Auspark-Kollisionsvermeidungsassistent und eine Rundumsichtkamera.Weitere komfortable und praktische Neuerungen, 22-kW-AC-Laden angekündigtZu den kleinen, aber wirkungsvollen Produktverbesserungen, die Kia zum Modelljahr 2027 vorgenommen hat und die alle drei Varianten betreffen, gehört zum Beispiel, dass die klappbare Armlehne rechts am Fahrersitz jetzt in der Höhe verstellbar ist. Zudem beinhaltet der Smart Key eine neue "Walk Away Lock"-Funktion, die den PV5 automatisch verriegelt, wenn sich der Fahrer von ihm entfernt. Der Fünfsitzer verfügt darüber hinaus jetzt serienmäßig über eine LED-Beleuchtung im Gepäckraum.Eine wichtige Neuerung wird es außerdem beim Laden geben: Kia hat angekündigt, dass für alle drei Varianten des PV5 Passenger in Kürze ein 22-kW-On-Board-Charger erhältlich sein wird. Damit kann künftig auch das preiswertere Laden mit Wechselstrom (AC) deutlich schneller erledigt werden. Für den Sechs- und Siebensitzer soll die 22-kW-Option im dritten Quartal dieses Jahres bestellbar sein, für den Fünfsitzer im ersten Quartal 2027.Subventionierte Taxi-Umrüstung und maßgeschneiderte WartungspaketeDer renommierte Umrüster Intax baut schon seit längerem den PV5 Passenger zum Taxi um (https://press.kia.com/de/de/home/media-resouces/press-releases/2026/26_04_241.html). Zu seinem 30. Jubiläum bietet das Unternehmen jetzt in Kooperation mit Kia Deutschland eine limitierte Sonderaktion für die Taxi-Umrüstung von 30 Fahrzeugen an, die für alle drei Varianten des PV5 Passenger gilt und die bis zum 30. September 2026 läuft (bis dahin muss die Bestellung der Pakete bei Intax erfolgt sein). Die Besonderheiten der Aktion: Anstelle der Standard-Folierung kommt eine hochwertige farbige Lackschutz-Folierung in Hellelfenbein zum Einsatz (Preisvorteil: 750 Euro netto), und bei der Bestellung eines "Premium-Pakets Taxi" wird zusätzlich ein Nachlass von 250 Euro netto gewährt. Weitere Informationen und das Bestellformular finden Interessenten hier (https://intax.de/kia).Als Ergänzung zur 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie, die Kia-Kunden vor unliebsamen Überraschungen schützt, bietet die Marke mit Kia Care***** maßgeschneiderte Wartungspakete für den PV5 Passenger an, die ein hohes Maß an Kostenkontrolle gewährleisten und die Chance auf einen starken Wiederverkaufswert steigern. Die individuellen Wartungspakete sind bei teilnehmenden Kia-Händlern mit Laufzeiten von bis zu sieben Jahren erhältlich. Bei der Zahlung haben die Kunden die Wahl zwischen einem einmaligen Festpreis und monatlichen Raten. Nähere Informationen auf der Kia Care-Website (https://www.kia.com/de/service/serviceangebote/kia-care/).Vielfach preisgekrönte PV5-FamilieDie PV5-Modellpalette beinhaltet neben dem PV5 Passenger den Transporter PV5 Cargo*, den PV5 Chassis Cab, ein Fahrgestell mit Fahrerhaus, und Umbauversionen wie den PV5 Crew Van oder den rollstuhlgerechten PV5 WAV (Wheelchair Accessible Vehicle) und wurde bereits vielfach ausgezeichnet. So wurde der PV5 Passenger beim BBC TopGear.com Award zum "Family Car of the Year 2026" gekürt und bei den "Autocar Awards" des gleichnamigen britischen Fachmagazins als "Best Large Car 2026" ausgezeichnet. Der PV5 Cargo erhielt mit dem Award "International Van of the Year 2026" (IVOTY) die weltweit renommierteste Auszeichnung für leichte Nutzfahrzeuge. Außerdem wurde der E-Transporter mit einem Guinness World Records-Titel prämiert: Er erzielte mit 693,38 Kilometern "die größte Entfernung, die ein batteriebetriebener leichter Elektrotransporter mit maximaler Nutzlast mit einer einzigen Ladung zurückgelegt hat".Umfassendes PBV-Ökosystem mit großem WachstumspotenzialMit seinem PBV-Ansatz bietet Kia ein einzigartiges integriertes Mobilitätsökosystem, das Elektrifizierung, Anpassungsfähigkeit und Konnektivität vereint. Dieses Ökosystem verbindet Dienstleistungen, den operativen Betrieb und den Fahrzeugbesitz zu einem einheitlichen Kundenerlebnis, das durch ein spezielles Servicenetzwerk unterstützt wird.Kia plant, seine PBV-Strategie mit der Einführung des PV7 im Jahr 2027 und des PV9 im Jahr 2029 auszuweiten und damit seine PBV-Modellpalette zu vervollständigen. Mit mehr als 40 Karosserievarianten will das Unternehmen hochgradig anpassbare Mobilitätslösungen anbieten, die auf die vielfältigen Anforderungen von Kunden und Unternehmen zugeschnitten sind.Die Pressemitteilung liegt auch als PDF-Datei bei. Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter press.kia.com/de.Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main erzielte im Jahr 2025 einen Marktanteil von 2,1 Prozent und bei reinen Elektroautos von 2,8 Prozent.Nur wenige Kilometer von der Deutschland-Zentrale entfernt ist Kia Europe ansässig. Die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters betreut von Frankfurt aus 39 Märkte. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen, in der seit 2025 auch vollelektrische Kia-Modelle produziert werden.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Weitere Informationen unter press.kia.com/de.* Kia PV5 Cargo mit 51,5-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,0 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.): 297 km.Kia PV5 Cargo mit 71,2-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,1 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.): 416 km.Kia PV5 Passenger 5-Sitzer mit 51,5-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,2 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.): 295 km.Kia PV5 Passenger 5-Sitzer mit 71,2-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,3 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.): 412 km.Kia PV5 Passenger 6-Sitzer mit 51,5-kWh-Batteriee, Stand 06/2026(Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,2 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Kia PV5 Passenger 6-Sitzer mit 71,2-kWh-Batteriee, Stand 06/2026(Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Kia PV5 Passenger 7-Sitzer mit 51,5-kWh-Batteriee, Stand 06/2026(Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,4 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Kia PV5 Passenger 7-Sitzer mit 71,2-kWh-Batteriee, Stand 06/2026(Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,7 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.** UVP, zzgl. Überführungskosten*** Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantiebedingungen und den Bedingungen zum Kia-Navigationskarten-Update. Fahrzeuggarantie max. 150.000 km. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen u.a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie**** Für Neufahrzeuge ab Modelljahr 2022 (verkauft ab Mai 2021) mit einer Navigationssoftware, die sich im sogenannten "Over-the-Air"-Verfahren (OTA) aktualisieren lässt, bietet Kia im Rahmen des 7-Jahre-Kia-Navigationskartenupdates pro Fahrzeug zwei kostenlose Aktualisierungen der Karten des Navigationssystems und der Fahrzeugsoftware als OTA-Updates an. Sobald die kostenlosen OTA-Updates ausgeschöpft sind, können kostenlose Aktualisierungen der Karten des Navigationssystems und der Fahrzeugsoftware bei einem autorisierten Kia-Händler im Rahmen der gültigen Bedingungen für das 7-Jahre-Kia-Navigationskartenupdate eingespielt werden.***** Gemäß den Servicebedingungen der Real Garant GmbH Garantiesysteme. Inspektionen nach Hersteller-Wartungsplan. Das Angebot ist bei teilnehmenden Kia Partnern erhältlich.Pressekontakt:Kia Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationDüsseldorfer Straße 3665760 EschbornE-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33685/6297287