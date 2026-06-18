Bad Zwischenahn (ots) -Grillen gehört zu den sozialsten Momenten des Sommers: auf Balkonen, in Gärten, im Verein oder beim gemeinsamen Fußballabend. Menschen kommen zusammen, teilen Essen, feiern, diskutieren und bringen unterschiedliche Geschmäcker an einen Tisch. Genau diesen kulturellen Moment greift die neue BBQ-Kampagne der Rügenwalder Mühle mit der Frage auf: "Dürfen wir euer Partner sein?"Out of Home First: Kampagnenstart auf der Hamburger ReeperbahnIm Mittelpunkt steht die Idee, dort präsent zu sein, wo Gemeinschaft entsteht - nicht als Sponsor einzelner Großereignisse, sondern als Marke, die gemeinsame Grill- und Genussmomente begleitet. Unter dem Claim "selbsternannter Partner der Gemeinschaft" übersetzt die Rügenwalder Mühle ihr Markenversprechen "Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt" über Out-of-Home, Social Media, Brand Experience, Sampling und Handel hinweg."Wir möchten Grillen nicht als Sponsoringfläche denken, sondern als kulturellen Moment des Sommers", sagt Steffen Zeller, CMO der Rügenwalder Mühle. "Gemeinschaft entsteht auf Balkonen, in Gärten, im Verein oder beim Fußballschauen mit Freundinnen und Freunden. Genau dort wollen wir als Marke relevant sein."Den Kampagnenauftakt bildet eine Aktivierung auf der Hamburger Reeperbahn mit großflächiger Außenwerbung, Produktverkostungen am Mühlengrillbike sowie einer Gewinnspiel-Landingpage. Bundesweit folgen weitere OOH- und DOOH-Flights, die situativ an den Verlauf des Fußball- und Grillsommers angepasst werden können. Ergänzt wird die Kampagne durch einen TV-Cut-in im Umfeld von "Joko & Klaas gegen ProSieben" sowie ein interaktives Kiez-Event, bei dem Besucher Teil der Kampagnenmotive werden."Dabei, wenn" als kreative KlammerIm Zentrum der Kommunikation steht die Mechanik "Dabei, wenn". Aussagen wie "Dabei, wenn Freunde von Freunden Freunde werden" oder "Dabei, wenn es endlich wieder um die Wurst geht" erzählen Momente, in denen Gemeinschaft entsteht. Die Idee funktioniert kanalübergreifend als OOH-Motiv, Social-Content, POS-Aktivierung und Live-Erlebnis.Grillen als Kategorie- und ProbiermomentGleichzeitig zahlt die Kampagne auf einen zentralen Kategorie-Moment ein: Beim Grillen treffen unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten unmittelbar aufeinander. Die BBQ-Produkte der Rügenwalder Mühle werden dabei als selbstverständlicher Teil gemeinsamer Genussmomente inszeniert - unabhängig davon, ob klassisch, vegetarisch oder vegan gegrillt wird.Social Storytelling mit der "Rügenwalder BBCrew"Das digitale Herzstück bildet die Social-Web-Serie "Rügenwalder BBCrew". Eine wiederkehrende Freundesgruppe trifft sich bei Gastgeber Michi zum Grillen und erlebt zwischen Running Gags, Freundschaft und kleinen Alltagsdramen typische Sommermomente. Mit Ulrike Frank, Katy Karrenbauer, Tom Beck, Robert Lindemann und Sara Aslan setzt die Marke auf einen generationenübergreifenden Cast aus TV, Schauspiel und Social Media.Brand Experience und POS verlängern die KampagneErgänzend verlängert die Rügenwalder Mühle die Kampagne über Brand-Experience- und Cultural-Marketing-Aktivierungen. Beispiele sind das Mühlen-Retreat in Bad Zwischenahn oder das OMR Festival 2026, bei dem die Marke die Crew hinter den Kulissen in den Mittelpunkt stellte. So wird Gemeinschaft nicht nur kommuniziert, sondern erlebbar gemacht.Am Point of Sale wird die Kampagne durch eine Zugabemechanik aktiviert: Wer zwei BBQ-Produkte kauft, erhält eine gravierte Grillzange. Ergänzt wird dies durch Sonderplatzierungen und Gewinnspielaktionen."Am Ende ist Gemeinschaft das, was bleibt, wenn der Grill längst aus ist. Sie lässt sich nicht kaufen und nicht sponsern, aber man kann dafür sorgen, dass man dabei ist, wenn sie entsteht. Genau das ist unser Anspruch mit dieser Kampagne", sagt Steffen Zeller.Pressekontakt:Laura GosciejewiczManager External CommunicationsAn der Mühle 126160 Bad ZwischenahnE-Mail: lgosciejewicz@ruegenwalder.deOriginal-Content von: Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110485/6297308