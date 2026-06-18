Kaum im Amt, schon wieder weg: Eine zentrale Managerin für Metas KI-Umbau verlässt den Konzern. Gleichzeitig sieht eine US-Bank im neuen KI-Suchfeature Milliardenpotenzial. Während Meta gerade erst eine KI-Suchfunktion ausgerollt hat, die Analysten als potenziellen Milliarden-Hebel sehen, verliert der Konzern eine zentrale Figur seines internen KI-Umbaus. Emily Dalton Smith, seit 2015 im Unternehmen und zuletzt verantwortlich für die Vereinheitlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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