Halle/Leipzig (ots) -Der MDR setzt seinen erfolgreichen Podcast "NS-Cliquen: Von Menschen und Mördern" mit einer dritten Staffel fort. Die erste der fünf neuen Folgen ist ab sofort in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/ns-cliquen-von-menschen-und-moerdern/urn:ard:show:bb67d8af824e7f96/) zu hören, weitere Folgen erscheinen jeweils donnerstags. Anlässlich des Staffelstarts lädt der MDR am 25. Juni 2026 um 18 Uhr zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion ins Funkhaus Halle (Saale) ein.Mit der Veröffentlichung der komplett digitalisierten NSDAP-Mitgliederkartei rückt das Thema wieder in den öffentlichen Fokus: Der Podcast beleuchtet exemplarisch einzelne Biografien von Männern und Frauen, die auf verschiedene Weise in das Terror- und Mord-System der Nationalsozialisten verwickelt waren. Dafür wurden exklusive Recherchen durchgeführt und bislang unveröffentlichtes Material ausgewertet.Im Zentrum der dritten Staffel steht das Jahr 1941 - ein Wendepunkt der nationalsozialistischen Gewaltpolitik: Nach dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni zeigt sich eine beispiellose Eskalation.Anhand von fünf Karrieren zeichnen der Historiker Dr. Stefan Hördler und die Wissenschaftsjournalistin Janine Funke nach, wie sich Gewalt entwickelt und Täter-Netzwerke entstehen. Der erklärte Weltanschauungskrieg gegen die Sowjetunion stellt eine Zäsur des Holocaust und des Massenmords dar. Die umfangreich recherchierten Biografien machen Strukturen, Dynamiken und Hintergründe der Verbrechen sichtbar und zeigen, wie Männer und Frauen zu Tätern und Täterinnen wurden.Im Fokus der ersten Folge steht Ludolf-Hermann von Alvensleben aus Halle (Saale). Der Spross eines Adelsgeschlechts befehligt zu Beginn des 2. Weltkriegs dutzende Massaker im besetzten Polen. Als Führer des "Volksdeutschen Selbstschutzes" in Danzig-Westpreußen ist er verantwortlich für die Ermordung tausender Menschen. Sein Eifer und seine Anbiederung an Heinrich Himmler befördern enorm seine Karriere. 1941 wird er SS- und Polizeiführer auf der Krim. "Besonders eindrucksvoll war die Fahrt über die Halbinsel Chersones", schreibt er ein Jahr später. "Ich habe in meinem ganzen Leben ein solches Schlachtfeld noch nicht gesehen."Dr. Stefan Hördler und Janine Funke sprechen auch über Jakobus Onnen, einen Lehrer aus Ostfriesland. Auf einer bekannten Fotografie des Holocaust hält er eine Pistole an den Hinterkopf eines Mannes - aufgenommen im Juli 1941 im ukrainischen Berditschiw. Bereits in den 1930er Jahren publiziert er über die Fragen von "Lebensraum" und Kolonien. In der SS ist er als Schulungsleiter tätig. Der Podcast geht der der Frage nach, welche Faktoren seinen Weg zum Massenmord geprägt haben.Eine weitere Folge befasst sich mit Gerhard Palitzsch, einem SS-Angehörigen aus Sachsen. Er spielt eine zentrale Rolle bei den ersten experimentellen Giftgastötungen von sowjetischen Kriegsgefangenen 1941 im KZ Auschwitz. Als Rapportführer arbeitet er eng mit dem Kommandanten Rudolf Höß zusammen und wird wegen seiner Brutalität gefürchtet. Gewalt- und Alkohol-Exzesse sowie sexuelle Übergriffe bringen ihn aber zu Fall. Palitzsch wird von einem SS-Gericht verurteilt.Zur ProduktionDie dritte Staffel des MDR-Podcast "NS-Cliquen: Von Menschen und Mördern" ist eine Produktion von Studio Schumann aus Leipzig im Auftrag des MDR. Autorin ist Susann Reich, die Redaktion hat Andrea Besser-Seuß.Einladung zur PodiumsdiskussionAnlässlich der Veröffentlichung der neuen dritten Staffel lädt der MDR zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion ein. Neben exklusiven Podcast-Ausschnitten können Interessierte direkt mit beteiligten Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen:am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 18.00 Uhr,im Funkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks in Halle (Saale).Als Gesprächspartnerinnen und -partner sind vor Ort:Dr. Stefan Hördler von der Universität Göttingen, der sich als Historiker, Buchautor und Gutachter der letzten NS-Prozesse einen Namen gemacht hat. Für den Podcast hat er tausende Dokumente zu den einzelnen Biografien ausgewertet.Marc Baumgart, dessen Großvater der SS angehörte und in den Konzentrationslagern Sachsenburg und Mauthausen tätig war.Dr. Yves Müller, Soziologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er spricht darüber, warum sich gerade jetzt Menschen intensiv mit der NS-Vergangenheit in der eigenen Familie auseinandersetzen.Anmeldung bis 24. Juni 2026Alle, die an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, sind gebeten, sich bis zum 24. Juni 2026 unter diesem Link (https://www.mdrevents.de/b?p=release-ns-cliquen) anzumelden.Zum Nachhören im NetzWer die bisherigen Folgen noch einmal hören oder neu entdecken möchte, findet auch die ersten beiden Staffeln in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/ns-cliquen-von-menschen-und-moerdern/urn:ard:show:bb67d8af824e7f96/).===============================================Einladung für Medienvertreterinnen und -vertreterJournalistinnen und Journalisten sind herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich bis zum 24. Juni 2026 unter diesem Medieneinladungs-Link (https://www.mdrevents.de/b?p=medieneinladung-ns-cliquen) an.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6297317