Forschende haben untersucht, ob Haustiere als Stresspuffer wirken. Das Ergebnis enttäuscht - vor allem Katzenliebhaber. Forschende aus den Niederlanden haben untersucht, ob der Umgang mit Katzen oder Hunden die negativen Auswirkungen von Stress abmildert. Dafür nutzten sie eine App, die fünf Tage lang - einschließlich arbeitsfreier Tage - etwa zehn Einladungen pro Tag zu einer kurzen Umfrage verschickte. Darin fragten die Forschenden ihre Probanden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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