Wie suchen Verbraucher hierzulande online nach Versicherungen? Dieser Frage ist die Digitalagentur MAI mediaworx nachgegangen. Wie die Analyse anhand von Google-Keywords zeigt, verändert KI die Suche grundlegend. Der Begriff "Versicherungsmakler zählt bei den Suchanfragen zu den Gewinnern. Die Berliner Digitalagentur MAI mediaworx hat die Ergebnisse ihrer neuen Studie "So sucht Deutschland nach Versicherungen" vorgestellt. Auf Grundlage von über 1.700 Google-Keywords im Kontext von Versicherungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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