Mit den Empfehlungen aus Johann Werthers Report "Insider-Aktien von Trump und Co" konnten Anleger seit März bis zu 70 Prozent verdienen. Jetzt legt der neue Report nach. Denn auch aktuell verdichten sich rund um Donald Trump, sein Umfeld und weitere republikanische Akteure Hinweise auf Konstellationen, die für Anleger wieder besonders spannend werden könnten.Genau hier setzt Johann Werther in seinem neuen Report an. Er zeigt, welche 3 Aktien jetzt im Fokus stehen, welche politischen Verbindungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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