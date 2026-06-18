XRP Prognose nach dem 13-Prozent-Rally und einem RSI-Signal, das es nur einmal zuvor gab

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose bekommt am 17. Juni 2026 ein technisches Signal, das in der gesamten Geschichte von XRP erst einmal zuvor aufgetreten ist. Der wöchentliche RSI fiel unter die Marke von 30, und das einzige Mal, als dieses Muster vorher erschien, markierte es den absoluten Tiefpunkt des letzten Bärenmarktes. XRP handelt bei 1,22 Dollar nach einem 13-Prozent-Rally in der vergangenen Woche, das den Kurs von 1,08 Dollar auf ein Zweiwochenhoch nahe 1,29 Dollar gehoben hat. Wal-Wallets haben in sechs Monaten 1,53 Milliarden Token akkumuliert und kontrollieren jetzt 68,5 Prozent des gesamten Angebots. Die XRP-ETF-Zuflüsse stehen bei kumuliert 1,43 Milliarden Dollar seit dem Launch. Doch reicht dieses Signal für eine nachhaltige Trendwende, oder liegt die eigentliche Chance in einem Segment, das der Markt noch gar nicht bewertet hat?

XRP Prognose zwischen historischem RSI-Tief und steigenden Wal-Positionen

XRP durchbrach am 15. Juni die 1,20-Dollar-Marke mit einem Anstieg von 8 Prozent auf hohem Volumen, wie BeInCrypto berichtet. Der Auslöser war eine Kombination aus abklingender Angst im Gesamtmarkt und einer Erholungsrally nach dem US-Iran-Abkommen, das die Ölpreise fallen ließ und Risikobereitschaft zurückbrachte. Der Leverage auf Binance erreichte den höchsten Stand des Jahres 2026, was zeigt, dass Trader auf eine Fortsetzung der Bewegung setzen. Die XRP Prognose steht damit an einem Wendepunkt, an dem technische und fundamentale Signale in die gleiche Richtung zeigen.

Der wöchentliche RSI fiel während des Sell-offs am 5. Juni unter 30, ein Wert, der laut Analyse auf CryptoTimes in der gesamten XRP-Geschichte nur einmal zuvor aufgetreten ist. Dieses einmalige Vorkommen markierte den Boden jenes Bärenmarktes. Wal-Wallets erreichten mit 332.230 Adressen ein neues Allzeithoch, während Mega-Wale mit mehr als 10 Millionen Token jetzt 45,83 Milliarden XRP kontrollieren, den höchsten Anteil seit Mai 2018. Mastercard hat am 3. Juni den Stablecoin RLUSD in sein On-Chain-Settlement-Netzwerk aufgenommen, was Ripples Zahlungsinfrastruktur in den traditionellen Finanzkreislauf bringt.

Der CLARITY Act auf dem Senatskalender würde XRP dauerhaft als Rohstoff unter CFTC-Aufsicht einstufen und die regulatorische Unsicherheit seit der SEC-Klage 2020 beenden. Die ETF-Zuflüsse setzen sich fort, obwohl Bitcoin-Produkte Abflüsse verzeichneten, was auf eine aktive Rotation in Altcoins hindeutet.

Kurzfristige Ziele liegen bei 1,30 und 1,48 Dollar, doch selbst das obere Ende bedeutet nur 21 Prozent Anstieg bei einer Marktkapitalisierung von 75,8 Milliarden Dollar. Wer an der XRP Prognose mehr als einstellige Renditen sucht, muss sich ein anderes Segment genauer ansehen.

Pepeto: Wo Renditen beginnen, die XRP bei 75,8 Milliarden Dollar nicht mehr bieten kann

Das historische RSI-Signal unter 30 und die Wal-Akkumulation von 1,53 Milliarden Token zeigen, dass XRP-Anleger an eine Erholung glauben, doch die Mathematik bei 75,8 Milliarden Dollar begrenzt die prozentualen Gewinne. Pepeto hat über 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die während derselben Angstphase eingestiegen sind, in der auch die XRP-Wale ihre Positionen aufbauten.

Der Presale zog diese Millionen an, ohne dass ein einziges Börsen-Listing stattgefunden hat, und Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial, sobald das erwartete Binance-Listing live geht. Dieses Tempo entsteht, weil die Börsen-Werkzeuge konkreten Kapitalschutz bieten. PepetoSwap ermöglicht Trades ohne Gebühren, sodass jeder Tausch mehr Geld im Wallet behält, statt es an Gaskosten zu verlieren. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, damit Bestände nie auf der falschen Chain feststecken, während ein Listing sich entfaltet.

Hinter Pepeto steht der Erschaffer des ursprünglichen Pepe Coin, der Pepeto mit dem gleichen Gesamtangebot von 420 Billionen Token. Das erste Pepe-Projekt stieg auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar, obwohl kein einziges funktionierendes Produkt dahinter stand. Pepeto trägt eine vollständige Börsenplattform, und das Erreichen jener Bewertung wird damit zum konservativen Ausgangspunkt. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts vor dem Presale-Start auditiert und die Sicherheit der Smart Contracts unabhängig bestätigt, was sowohl großen als auch kleinen Wallets die gleiche verifizierte Grundlage am gleichen Presale-Einstieg gibt.

Die XRP Prognose brauchte zwölf Monate und ein Wal-Rally von 13 Prozent, um einen Teil der Verluste aufzuholen. Pepeto steht bei 0,0000001871 Dollar mit einem einzigen Ereignis vor sich, das jede Wallet-Balance über Nacht verändern kann. Die XRP Prognose zeigt auf genau diese Art von Moment, bevor das Fenster sich schließt.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt ein historisches RSI-Signal und steigende Wal-Positionen, doch XRP zielt bestenfalls auf 1,48 Dollar in diesem Monat, ein Gewinn von 21 Prozent bei einer Marktkapitalisierung von 75,8 Milliarden Dollar. Der Presale füllt sich mit jedem Tag weiter, und der Einstieg vor dem Listing ist der Unterschied zwischen dem Sammeln, wenn die Mathematik liefert, und dem Zuschauen, wie andere den Erfolg feiern. Der ursprüngliche Pepe Coin verwandelte kleine Einstiege in Vermögen ohne ein Produkt dahinter, und Pepeto vom selben Mitgründer mit einer funktionierenden Börse definiert, wie diese Art von Vermögensaufbau heute aussieht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen