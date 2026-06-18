Berlin (ots) -Bequem allein auf der eigenen Couch oder gemeinsam im Gerätehaus: Die Online-Fortbildungen "DFV direkt" des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) sind eine perfekte Lösung für Feuerwehrangehörige, um sich ohne großen Aufwand einsatzrelevantes Wissen anzueignen. In zahllosen Themenfeldern stellt der Fachverband der 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige so ein zielgerichtetes, direkt verfügbares Ausbildungsangebot zur Verfügung - eben "DFV direkt". Die Online-Veranstaltungen sind kostenfrei; bei digitaler Teilnahme wird ein Zertifikat ausgestellt. Mittlerweile sind die einstündigen Fachvorträge auch als Videomitschnitt verfügbar: Die perfekte Lösung, wenn einmal der Termin nicht passt oder ein Einsatz dazwischenkommt.In der jüngsten Ausgabe zum Thema "Rückfall-Kommunikation - Eigene Anforderungen erkennen, Lösungen gestalten" beschäftigte sich Kreisbrandmeister Christoph Steger damit, die Grundfunktion der Kommunikation durch alternative, oft einfachere Kanäle sicherzustellen. Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit der Feuerwehren in Krisen- und Notfallszenarien aufrechtzuerhalten. Knapp 480 Interessierte nahmen an der Online-Fortbildung teil. Diese und weitere Ausgaben sind unter https://www.youtube.com/@112Willkommen/playlists zum Nachschauen online.Die nächsten Veranstaltungen locken mit dem attraktiven Mix aus Einsatzpraxis und Allgemeinkompetenz:- Holzpellets sind eine komfortable und zuverlässige Heizlösung. Doch was steckt technisch dahinter und worauf kommt es beim sicheren Betrieb und bei der Lagerung an? Am Mittwoch, 15. Juli 2026, wird Kevin Nätebusch vom Deutschen Pelletinstitut GmbH (DEPI) einen Überblick zum Thema "Sicherheit im Pelletlager: Belüftung und Brandschutz" geben.- Künstliche Intelligenz verändert zunehmend die Art und Weise, wie Inhalte erstellt werden. Marlene Obst und Lara Grewe, Medienkompetenzprojekt "Brandherd Desinformation", einer gemeinsamen Initiative der Deutschen Jugendfeuerwehr und CORRECTIV, werden am Mittwoch, 26. August 2026, beschreiben, wie entsprechende Anwendungen für die Gestaltung und Bearbeitung von Bildern und Texten genutzt werden können und worauf dabei zu achten ist.- Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt wird am Mittwoch, 9. September 2026, von Simone Rieth vorgestellt. Unter anderem stellt sie das breite Angebot der Stiftung für das Ehrenamt und insbesondere für die Feuerwehr vor.- Am Mittwoch, 14. Oktober 2026, wird Benjamin Taitsch vom Verband der Hersteller von Bevölkerungswarnsystemen e.V. zum Thema "Die Sirene als robustes Warnmittel im Warnmittel-Mix" referieren.- Stephan Peltzer, Fachleiter Einsatz des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein, wird am Montag, 9. November 2026, eine rechtliche Betrachtung für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für den Einsatz von Drohnen bei den Feuerwehren vornehmen.- "Was ist anders an der neuen FwDV 1?" Am Mittwoch, 9. Dezember 2026, wird Florian Uebe vom Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge und Arbeitsgruppenleiter zur Feuerwehr-Dienstvorschrift 1, hierzu referieren.Die Anmeldung für die einzelnen Online-Fortbildungen ist unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/dfv-direkt/ möglich bzw. wird sukzessive freigeschaltet.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6297336