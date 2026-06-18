Actien-Börse

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OHB kündigte soeben an: Kapitalmaßnahmen im Volumen von rd. 500 Mio. €, woraus Freefloat von 1 Mrd. € für den freien Handel entsteht. Ziel: Aufnahme in den MDAX.Vorbehaltlich der noch offenen exakten Zahlen rechnet sich das Ganze wie folgt: Marktwert von OHB geht in Richtung 9 bis 9,5 Mrd. €, aktueller Umsatz 1,2 Mrd. €, der sich in etwa drei bis vier Jahren bis auf 3,5 und 4 Mrd. € erweitern lässt, was von den laufenden Verhandlungen über Aufträge abhängt. Die Bundeswehr ist dabei. Die Gewinnentwicklung ist stabil und lässt sich ebenfalls hochrechnen, was auf etwa 4,60 bis 5,20 € je Aktie in 2028 hinausläuft. Das ergibt ein hohes KGV, aber mit Raumfahrtaspekt. Mit der Ankündigung dieser Maßnahmen hatten wir eine Anfangsposition empfohlen. Nun geht es schrittweise über den Ausbau bis in die Größenordnung von zunächst 520 € je Aktie, wenn die genannten Details vorliegen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufund über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 25 u. a.:- Amerika auf dem Weg zur 5-Billionen-Dollar-Börse- KI und Raumfahrt treiben den nächsten Aufschwung- DAIMLER TRUCK: Jetzt wird es spannend- Zwei Beinahe-Weltmeister nach der Korrektur- CENIT: Transformationsphase abgeschlossen- Europas Versicherer sind reif für eine Neubewertung- EURONEXT: Geopolitisch krisenfestIhre Bernecker Redaktion /