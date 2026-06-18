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HIVE erwirbt 32-MW-Rechenzentrum in Boden und vertieft damit eine achtjährige Partnerschaft mit der Gemeinde in Nordschweden



18.06.2026 / 15:29 CET/CEST

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HIVE Digital Technologies erwirbt 32-MW-Rechenzentrum in Boden und vertieft damit eine achtjährige Partnerschaft mit der Gemeinde in Nordschweden Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags des Unternehmens vom 16. Juni 2026 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025 dar.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 18. Juni 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur und KI-Computing, gab heute bekannt, dass der Stadtrat von Boden den Erwerb des 32-MW-Rechenzentrums "Big Boden" von Bodens Utvecklings AB durch das Unternehmen genehmigt hat. Diese Anlage beherbergt seit 2018 HIVEs Betriebsaktivitäten in Schweden. Mit dieser Genehmigung wechselt HIVE vom Mieter zum Eigentümer, sichert sich damit die volle Entscheidungsgewalt über die Zukunft des Standorts und verwandelt eine fast zehnjährige Partnerschaft mit der Gemeinde in ein dauerhaftes Engagement. In Boden errichtet: Acht Jahre lokaler Investitionen Über einen Zeitraum von acht Jahren hat HIVE mehr als 960 Millionen SEK (etwa 100 Millionen US-Dollar) in die Region Boden investiert - über lokale Auftragnehmer und die Beschaffung erneuerbarer Energien - und mehr als 575 Millionen SEK (über 60 Millionen US-Dollar) an Steuern an die schwedische Steuerbehörde abgeführt. HIVE ist ein langjähriger Sponsor der Boden Eishockey-Liga, unterstützt 12 Jugendmannschaften sowie die neu gegründeten Frauenmannschaften des Vereins und ist Namenspartner der HIVE-Arena. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit der Gemeinde Boden und dem Research Institute of Sweden ("RISE") zusammen, um die Nutzung der vom Rechenzentrum erzeugten Abwärme für breitere kommunale Zwecke zu untersuchen - ein Modell, das die Energieinfrastruktur in ein öffentliches Gut verwandelt. "Wir haben uns 2018 für Boden entschieden, weil die Gemeinde schon vor den meisten anderen verstanden hat, wie eine nachhaltige digitale Infrastruktur aussehen könnte", sagte Johanna Thörnblad, Country Site President für Schweden. "Diese Akquisition ist das bislang deutlichste Signal von HIVE, dass Schweden Teil unserer langfristigen globalen Strategie zum Aufbau einer unabhängigen KI-Rechenkapazität ist." "Dies ist eine Investition in die Zukunft von Boden", sagte Béatrice Öman, Bürgermeisterin der Gemeinde Boden. "HIVE hat bereits gezeigt, dass das Unternehmen hier langfristig aktiv sein will, und durch diese Transaktion schafft es die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Entwicklung in der Gemeinde. Das stärkt sowohl unsere Wirtschaft als auch Bodens Position als Standort für technologisch fortschrittliche Unternehmen." Von den Dschungeln Südamerikas bis an den Rand des Polarkreises: Infrastruktur, die der Gemeinschaft zugutekommt Für HIVE ist die Partnerschaft mit der Gemeinschaft kein zusätzliches Element neben dem operativen Geschäft. Sie ist fest in die Art und Weise integriert, wie das Unternehmen in jeden Markt eintritt, mit dem Ziel, eine Infrastruktur aufzubauen, die der Region dient - und nicht nur der Bilanz. In Paraguay hat HIVE direkt in die Gemeinden rund um seine Rechenzentrumsstandorte investiert. Dazu gehören die Modernisierung der Stromnetze, die Verbesserung der Energieinfrastruktur sowie die Installation von Klimaanlagen in 18 Schulen in Valenzuela. Das Unternehmen hat außerdem Spielplätze an vier örtlichen Schulen errichtet, Stadtviertel mit LED-Straßenbeleuchtung aufgewertet, den städtischen Fußballplatz mit einem neuen Umkleideraum ausgestattet und das Jugendfußballprogramm der Gemeinde mit neuen Trikots und Ausrüstung unterstützt.



In Kanada beteiligt sich HIVE an Initiativen zur Wärmerückgewinnung, bei denen Wärmeenergie aus den Rechenzentren wieder lokal genutzt wird, und unterstützt den Imkerverband in British Columbia, um neben dem Betrieb mit erneuerbaren Energien auch den Umweltschutz voranzutreiben. Von Südamerika über Nordeuropa bis nach Kanada ist das Engagement dasselbe: als langfristiger Partner in eine Gemeinde einzutreten und dazu beizutragen, den menschlichen Fortschritt zu beschleunigen. "Schweden, Paraguay, Kanada: Der rote Faden, der alle unsere Standorte verbindet, ist derselbe", sagte Frank Holmes, Vorstandsvorsitzender von HIVE. "Die Gemeinden, in denen unsere Infrastruktur steht, sind Partner bei dem, was wir aufbauen. Boden ist seit fast acht Jahren ein außergewöhnlicher Partner, und diese Übernahme ist unser Bekenntnis, diese Beziehung auch weiterhin zu pflegen. Saubere Energie, lokale Investitionen und langfristige Präsenz: So kann Technologie den menschlichen Fortschritt wirklich voranbringen." Ausbau der Tier-III-Infrastruktur im Rahmen einer globalen Präsenz im Bereich erneuerbarer Energien Nach Abschluss der Transaktion wird HIVE das Rechenzentrum "Big Boden" auf Tier-III-Infrastrukturstandards ausbauen - den Maßstab für Sicherheit, Redundanz und Verfügbarkeit, der erforderlich ist, um KI- und HPC-Workloads im Unternehmensmaßstab zu unterstützen, einschließlich der Unterstützung der neuesten GPU-Architekturen von NVIDIA für KI-Training und -Inferenz. Der Standort in Boden reiht sich in den umfassenden Ausbau von HIVE ein, der sich über Kanada, Schweden und Paraguay erstreckt. Dort entwickelt das Unternehmen eine eigenständige, mit erneuerbaren Energien betriebene KI-Infrastruktur - und das zu einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach vertrauenswürdiger Rechenleistung so groß ist wie nie zuvor. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Weitere Details werden im Verlauf der Transaktion bekannt gegeben. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

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Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO Tel.: (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Hinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen Mit Ausnahme der Aussagen über historische Tatsachen enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten umfassen können: die Umstellung der schwedischen Standorte auf HPC-Standards; die erwartete Bereitstellung, den Zeitplan, die Kapazität und den Ausbau der GPU-beschleunigten Infrastruktur des Unternehmens im Allgemeinen; sowie sonstige zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen sowie den Überzeugungen und Annahmen der Unternehmensleitung, darunter die Annahme, dass die Infrastruktur an allen Standorten im erwarteten Zeitrahmen und im Rahmen des Budgets bereitgestellt wird, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steigen wird und dass die regulatorischen Anforderungen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden, sowie andere damit verbundene Risiken, die ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Zeitpläne für die Bereitstellung können sich ändern; Kosten können die Erwartungen übersteigen; Leistungserwartungen werden möglicherweise nicht erreicht; die Nachfrage nach KI-Infrastruktur kann geringer ausfallen als erwartet; Partnerschaften oder behördliche Genehmigungen kommen möglicherweise nicht wie erwartet zustande; sowie die Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



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