Mainz (ots) -
Sonntag, 21. Juni 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Musik und Sport im Fernsehgarten. Kiwi präsentiert Discofox-Hits, eine RC-Racer-Challenge mit Marc Lieb, Stand-Up-Paddling-Polo, Milkshakes mit Armin Roßmeier und einen Fußball-Rekord.
Gäste: Mia Julia X Lorenz Büffel & Malle Anja, Patrick Lindner, Stefanie Hertel, Amigos, Achim Petry, Alexandra Hofmann, Norman Langen, Rotblond, Jörg Bausch, Allessa, Peter Wackel, Aileen Sager und Davit Arican.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6297345
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Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Musik und Sport im Fernsehgarten. Kiwi präsentiert Discofox-Hits, eine RC-Racer-Challenge mit Marc Lieb, Stand-Up-Paddling-Polo, Milkshakes mit Armin Roßmeier und einen Fußball-Rekord.
Gäste: Mia Julia X Lorenz Büffel & Malle Anja, Patrick Lindner, Stefanie Hertel, Amigos, Achim Petry, Alexandra Hofmann, Norman Langen, Rotblond, Jörg Bausch, Allessa, Peter Wackel, Aileen Sager und Davit Arican.
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