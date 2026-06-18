DJ MÄRKTE USA/Friedensabkommen mit Iran dürfte Wall Street stützen

DOW JONES--Die US-Börsen dürften sich am Donnerstag von dem Rücksetzer erholen, den sie am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank erlebt hatten. Der neue Chairman der Federal Reserve, Kevin Warsh, hatte sich im Anschluss an den Zinsentscheid entschlossen gezeigt, die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen. Die Zinsen ließ die Fed zunächst noch - wie weithin erwartet - unverändert. Allerdings signalisierte sie Bereitschaft zu Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf.

Stützend wirkt die Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs, die der Iran und die USA unterzeichnet haben - zwei Tage früher als geplant. Die Details der Vereinbarung zeigen allerdings, dass einige der früheren roten Linien der Regierung von US-Präsident Donald Trump ignoriert wurden, wie die Analysten von Jefferies anmerken. Das lasse Zweifel an der Lebensdauer der Vereinbarung aufkommen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen festen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Etwas Volatilität könnte der Große Verfall in den Markt bringen, der wegen des Feiertags Juneteenth am Freitag auf den Donnerstag vorgezogen wird. Am Freitag ruht der Börsenhandel in den USA.

Etwas gestützt wird die Stimmung auch von positiven Daten: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche gesunken - in etwa im prognostizierten Rahmen. Darüber hinaus hat sich die Industrieaktivität in der von der Philadelphia Fed abgedeckten Region im Juni ausgeweitet. Der "Philly-Fed-Index" stieg deutlich und dazu auch stärker als gedacht.

Die Ölpreise geben dank der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs nach. Das Barrel Brent verbilligt sich aktuell um 1,4 Prozent. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 4,44 Prozent. Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und damit auch den Zinserhöhungsdruck der Fed.

Unternehmensnachrichten sind rar. Unter den Einzelwerten springen Smith & Wesson Brands im vorbörslichen Handel um 13,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat dank neuer Produkte den Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 27 Prozent gesteigert und auch einen höheren Gewinn verzeichnet.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,18 +0,02 4,22 4,16 5 Jahre 4,23 +0,01 4,27 4,22 10 Jahre 4,44 -0,02 4,48 4,44 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:24 EUR/USD 1,1468 -0,3 -0,0031 1,1499 1,1590 EUR/JPY 184,53 -0,1 -0,2200 184,75 185,7100 EUR/CHF 0,9216 +0,2 0,0019 0,9197 0,9192 EUR/GBP 0,8666 +0,2 0,0015 0,8651 0,8653 USD/JPY 160,9 +0,2 0,2700 160,63 160,2200 GBP/USD 1,3232 -0,4 -0,0059 1,3291 1,3391 USD/CNY 6,771 +0,2 0,0133 6,7577 6,7577 USD/CNH 6,7738 -0,0 -0,0022 6,7760 6,7594 AUS/USD 0,7015 +0,0 0,0001 0,7014 0,7069 Bitcoin/USD 64.254,31 -0,2 -107,81 64.362,12 65.847,36 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 75,15 -2,1 -1,64 76,79 Brent/ICE 78,47 -1,4 -1,08 79,55 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.243,23 -0,3 -14,45 4.257,68 Silber 66,40 -2,3 -1,59 67,99 Platin 1.713,67 -1,3 -23,14 1.736,81 (Angaben ohne Gewähr) ===

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June 18, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)

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