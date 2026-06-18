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Dow Jones News
18.06.2026 15:45 Uhr
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MÄRKTE USA/Friedensabkommen mit Iran dürfte Wall Street stützen

DJ MÄRKTE USA/Friedensabkommen mit Iran dürfte Wall Street stützen

DOW JONES--Die US-Börsen dürften sich am Donnerstag von dem Rücksetzer erholen, den sie am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank erlebt hatten. Der neue Chairman der Federal Reserve, Kevin Warsh, hatte sich im Anschluss an den Zinsentscheid entschlossen gezeigt, die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen. Die Zinsen ließ die Fed zunächst noch - wie weithin erwartet - unverändert. Allerdings signalisierte sie Bereitschaft zu Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf.

Stützend wirkt die Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs, die der Iran und die USA unterzeichnet haben - zwei Tage früher als geplant. Die Details der Vereinbarung zeigen allerdings, dass einige der früheren roten Linien der Regierung von US-Präsident Donald Trump ignoriert wurden, wie die Analysten von Jefferies anmerken. Das lasse Zweifel an der Lebensdauer der Vereinbarung aufkommen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen festen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Etwas Volatilität könnte der Große Verfall in den Markt bringen, der wegen des Feiertags Juneteenth am Freitag auf den Donnerstag vorgezogen wird. Am Freitag ruht der Börsenhandel in den USA.

Etwas gestützt wird die Stimmung auch von positiven Daten: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche gesunken - in etwa im prognostizierten Rahmen. Darüber hinaus hat sich die Industrieaktivität in der von der Philadelphia Fed abgedeckten Region im Juni ausgeweitet. Der "Philly-Fed-Index" stieg deutlich und dazu auch stärker als gedacht.

Die Ölpreise geben dank der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs nach. Das Barrel Brent verbilligt sich aktuell um 1,4 Prozent. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 4,44 Prozent. Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und damit auch den Zinserhöhungsdruck der Fed.

Unternehmensnachrichten sind rar. Unter den Einzelwerten springen Smith & Wesson Brands im vorbörslichen Handel um 13,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat dank neuer Produkte den Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 27 Prozent gesteigert und auch einen höheren Gewinn verzeichnet. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,18 +0,02    4,22      4,16 
5 Jahre           4,23 +0,01    4,27      4,22 
10 Jahre          4,44 -0,02    4,48      4,44 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:24 
EUR/USD          1,1468  -0,3  -0,0031     1,1499   1,1590 
EUR/JPY          184,53  -0,1  -0,2200     184,75  185,7100 
EUR/CHF          0,9216  +0,2   0,0019     0,9197   0,9192 
EUR/GBP          0,8666  +0,2   0,0015     0,8651   0,8653 
USD/JPY          160,9  +0,2   0,2700     160,63  160,2200 
GBP/USD          1,3232  -0,4  -0,0059     1,3291   1,3391 
USD/CNY          6,771  +0,2   0,0133     6,7577   6,7577 
USD/CNH          6,7738  -0,0  -0,0022     6,7760   6,7594 
AUS/USD          0,7015  +0,0   0,0001     0,7014   0,7069 
Bitcoin/USD      64.254,31  -0,2  -107,81    64.362,12 65.847,36 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         75,15  -2,1   -1,64      76,79 
Brent/ICE         78,47  -1,4   -1,08      79,55 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.243,23  -0,3   -14,45    4.257,68 
Silber           66,40  -2,3   -1,59      67,99 
Platin         1.713,67  -1,3   -23,14    1.736,81 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/mgo

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June 18, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)

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