Mit der Spring Edition 2026 baut Shopify seine Plattform konsequent für Agentic-Commerce-Anwendungen aus. Neue APIs, Analysefunktionen und Assistenten sollen dafür sorgen, dass Händler und Entwickler ihre Produkte auch in KI-gestützten Einkaufsumgebungen sichtbar halten. Die Shopsoftware-Plattform Shopify hat ihre Spring Edition 2026 vorgestellt und liefert im Rahmen des großen Updates mehr als 150 neue Funktionen und Produktupdates aus. Im Mittelpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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