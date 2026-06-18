Bereits seit Jahren arbeitet JLR, also der Konzern hinter Jaguar und Land Rover, an seiner neuen Elektroauto-Plattform namens Electrified Modular Architecture (EMA). Nun zeigt sich allerdings: Die Plattform soll zusätzlich auch für Fahrzeuge mit Vollhybrid-Antrieb (HEV) genutzt werden können. Es klingt fast so, als hätte sich JLR an seinem neuen Kooperationspartner Stellantis ein Vorbild genommen, dessen CEO Antonio Filosa das Unternehmen zum "Leuchtturm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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