Ein Forschungsteam unter Beteiligung der TU Graz hat im EU-Projekt "Nemo" ein intelligenteres Batterie-Management-System (BMS) für Elektroautos entwickelt. Es verwendet neuartige Algorithmen und Sensoren, um besser ins Innenleben von Batterien zu schauen - und kann dadurch die Akkus sicherer und langlebiger machen. Batterie-Management-Systeme (BMS) dienen dazu, die Traktionsbatterien von E-Autos während des Betriebs zu überwachen. Die marktüblichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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