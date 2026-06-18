EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE

Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



18.06.2026 / 16:04 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Scout24 SE Straße, Hausnr.: Invalidenstraße 65 PLZ: 10557 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5493007EIKM2ENQS7U66

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Morgan Stanley

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 12.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 2,97 % 0,3 % 3,27 % 73500000 letzte Mitteilung 3,22 % 0,46 % 3,68 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A12DM80 0 2184377 0 % 2,97 % Summe 2184377 2,97 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe jederzeit jederzeit 222335 0,3 % Summe 222335 0,3 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0 % Summe 0 0 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley International Limited % % % Morgan Stanley Investments (UK) % % % Morgan Stanley & Co. International plc % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % Prime Dealer Services Corp. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

18.06.2026





18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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