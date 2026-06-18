Die weltweit größte Kryptobörse kämpft um ihre Zukunft im EU-Markt: Sollte die MiCA-Zulassung ausbleiben, drohen erhebliche Einschränkungen oder sogar ein völliger Rückzug. Die Kryptobörse Binance hat ein Problem in Europa. Denn bislang ist es ihr nicht gelungen, eine MiCA-Lizenz ("Markets in Crypto Assets") zu erhalten, Ende Juni 2026 läuft eine Übergangsfrist für den europäischen Handel aus. Wie die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg berichten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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