Im Rahmen des Ausbaus von blau direkt zu einer Agentic-Operating-Platform wird der Plattformexperte Hans-Peter Wolf Chief Product & Technology Officer. blau direkt will Technologie so einsetzen, dass damit u. a. komplexe Prozesse zwischen Vermittler, Pool und Gesellschaften eigenständig orchestriert werden. Das Führungsteam von blau direkt wächst weiter: Seit dem 15.06.2026 hat der international erfahrene Plattformexperte Hans-Peter Wolf die Position des Chief Product & Technology Officer (CPTO) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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