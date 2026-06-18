Wie suchen Verbraucher hierzulande online nach Versicherungen? Dies hat die Digitalagentur MAI mediaworx beleuchtet. Wie die Analyse anhand von Google-Keywords zeigt, verändert KI die Suche grundlegend. Der Begriff "Versicherungsmakler" zählt bei den Suchanfragen zu den Gewinnern. Die Berliner Digitalagentur MAI mediaworx hat die Ergebnisse ihrer neuen Studie "So sucht Deutschland nach Versicherungen" vorgestellt. Auf Grundlage von über 1.700 Google-Keywords im Kontext von Versicherungen aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact