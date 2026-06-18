Shiba Inu News: ETF-Zulassung trifft auf 266 Milliarden SHIB Börsenabflüsse - steht der Turnaround bevor?

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Die SEC hat einen Krypto-ETF von T. Rowe Price zugelassen, der Shiba Inu als investierbaren Vermögenswert enthält, und 266 Milliarden SHIB haben die zentralisierten Börsen in einer Woche verlassen. Die Shiba Inu News der letzten Tage mischen institutionelle Anerkennung mit massiver Akkumulation. Kann diese Kombination die Wende einleiten? Der Token notiert am 17. Juni bei 0,00000499 Dollar, 94 Prozent unter seinem Allzeithoch von Oktober 2021. Das Futures-Volumen sprang laut CoinGlass um 60 Prozent auf 140 Millionen Dollar, und das Open Interest stieg um 10 Prozent, was auf wachsende spekulative Aktivität hindeutet. Der Fear and Greed Index steht bei 20, tief im Bereich extremer Angst, obwohl die jüngsten Entwicklungen positive Signale lieferten. Gleichzeitig hat der Meme-Coin-Markt einen Presale hervorgebracht, der funktionierende Produkte vor dem Listing liefert. In diesem Artikel erfahren Sie, was die neuesten Entwicklungen für den SHIB-Kurs bedeuten und welches Projekt parallel Beachtung verdient.

Shiba Inu News: ETF-Zulassung, Börsenabflüsse und ein Markt zwischen Angst und Akkumulation

Am 13. Juni 2026 genehmigte die SEC den Active Crypto ETF von T. Rowe Price, einem Vermögensverwalter mit 1,8 Billionen Dollar unter Verwaltung, der SHIB als investierbaren Vermögenswert listet, wie U.Today berichtete. In den Shiba Inu News ist das ein Wendepunkt, weil ein institutioneller Fonds SHIB erstmals neben Bitcoin und Ethereum als Portfolioposition anerkennt. Gleichzeitig verließen 266 Milliarden SHIB die zentralisierten Börsen in einer Woche, was auf Akkumulation hindeutet, doch der Kurs reagierte nicht mit einem Anstieg.

SHIB notiert bei 0,00000499 Dollar, nachdem der Kurs im Januar noch bei 0,0000098 Dollar lag, was einem Rückgang von fast 50 Prozent innerhalb von sechs Monaten entspricht. Das Futures-Handelsvolumen sprang am 12. Juni um 60,10 Prozent auf 140,09 Millionen Dollar, und das Open Interest stieg um 10,32 Prozent, laut CoinGlass-Daten. Die SEC hat SHIB im März 2026 als digitalen Rohstoff eingestuft, was regulatorische Klarheit schafft und den Weg für weitere ETF-Produkte ebnet. Shibarium hat 1,5 Milliarden Transaktionen verarbeitet, doch der Total Value Locked liegt bei nur rund einer Million Dollar, was begrenzte Netzwerktiefe signalisiert.

Laut CoinPedia bewegt sich SHIB innerhalb einer langfristigen Akkumulationszone mit einer unteren Grenze bei 0,0000050 Dollar. Die Shiba Inu News des ersten Halbjahres zeigen ein klares Bild. Q1 schloss mit 13,9 Prozent Verlust, Q2 liegt bei minus 17,3 Prozent. Biconomy bietet bis zu 380 Prozent APR auf SHIB, was den Verkaufsdruck verringern könnte, falls Halter ihre Token sperren. Widerstandsmarken liegen bei 0,00000554 und 0,00000567 Dollar. Die Daten deuten auf eine enge Spanne mit mehr Abwärtsrisiko als Aufwärtspotenzial, bis sich die Chartstruktur grundlegend ändert. Während SHIB auf einen entscheidenden Katalysator wartet, liefert ein Presale-Projekt bereits Werkzeuge und zieht Kapital an.

Pepeto: Die Handelsplattform mit einer Bridge und einem Risikoscanner

Während die meisten Token, die dieses Jahr in den Meme-Coin-Markt eintraten, nichts als einen Namen und ein Logo boten, ist ein Projekt mit echten Produkten erschienen, die vor dem Listing funktionieren. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in Pepeto, während der breitere Markt stark abverkaufte, und das in einem Umfeld, in dem Anleger jeden neuen Token skeptisch betrachten.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet bereits Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Transfergebühren, und der Risikoscanner prüft jeden neuen Token, bevor Händler Geld investieren. Zusammen geben diese beiden Werkzeuge der Pepeto-Handelsplattform ein Schutzniveau, das die meisten Meme-Coin-Presales nicht bieten. Die Probleme, die viele Halter erst nach dem Verlust entdecken, erkennt der Scanner vorher, was den Unterschied zwischen Gewinn und Totalverlust bedeuten kann.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat den Token entwickelt, was bedeutet, dass das Team genau versteht, wie ein großes Börsen-Listing von innen abläuft und welche technischen Anforderungen ein Projekt erfüllen muss, um gelistet zu werden. Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token, und der gesamte Smart-Contract-Code durchlief eine vollständige SolidProof-Prüfung, deren Ergebnis vor dem Start des Presales veröffentlicht wurde. Alle Werkzeuge laufen auf einer Plattform, die voraussichtlich auf Binance live gehen wird, und das gibt Haltern eine komplette Handelsinfrastruktur.

Aktuell kostet ein Token 0,0000001871 Dollar, und dieser Preis gilt nur bis zum erwarteten Binance-Listing. Da jede Phase den Einstieg verteuert, ist ein früher Kauf in der Regel der günstigere, auch wenn der spätere Kurs offen bleibt. Wer jetzt einsteigt, sichert den aktuellen Presale-Preis, bevor das Listing dieses Fenster schließt.

Fazit

Die Shiba Inu News zeigen für Juni eine enge Spanne und begrenzten Spielraum bei einem Token, der den Großteil seiner Januargewinne abgegeben hat. Genau hier zieht Pepeto eine klare Linie, denn der Vorverkaufspreis steigt mit jeder Phase und endet mit dem Listing. Dass Anleger trotz eines Marktes, der fast jeden großen Coin abstrafte, über 10 Millionen Dollar in diesen Presale gaben, zeigt, dass diese Wallets ihre Rechnung mit Blick auf das Listing bereits gemacht haben. Ein früher Einstieg ist damit tendenziell der günstigere.

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