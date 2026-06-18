TRADINGIDEE des Tages | GBPAUD (18.06.2026)

Am Devisenmarkt formiert sich beim Währungspaar GBPAUD (Britische Pfund gegen den Australischen Dollar) ein hochinteressantes technisches Setup, das trendfolgenden Händlern eine erstklassige Einstiegschance bietet und eine vielversprechende Trading Idee liefert. Das Paar befindet sich nach einer Phase temporärer Erholung wieder in seinem primären, übergeordneten Abwärtstrend. Im täglichen Handelsverlauf prallte der Kurs exakt an einer signifikanten Widerstandszone ab. Für Akteure im Forex Trading, die auf klare charttechnische Strukturen setzen, liefert die Kombination aus einem defensiven Kerzenmuster und der Positionierung unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte ein starkes Verkaufssignal.

GBPAUD Forexpaar Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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