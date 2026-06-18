18.06.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.06.2026...
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|AUSTRIACARD HOLDINGS AG:: DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY AN EXECUTIVE OFFICER
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|AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY AN EXECUTIVE OFFICER
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15.06.2026...
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|EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP
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