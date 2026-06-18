Düsseldorf (ots) -Die Flughafen Düsseldorf GmbH verlängert die Zusammenarbeit mit Klüh Catering vorzeitig bis 2028. Der Multiservice-Anbieter verantwortet auch künftig die gastronomische Bewirtschaftung der Lounges am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens. Zum Auftrag gehören die neu konzipierte DUS Rhein Lounge, die DUS Sky Lounge sowie die exklusive und ebenfalls neu konzipierte DUS VIP Lounge.Klüh Catering ist bereits seit dem 1. März 2018 am Düsseldorfer Airport tätig. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2028 setzen beide Partner ihre langjährige Zusammenarbeit fort und entwickeln das Lounge-Erlebnis am Standort mit erweitertem Leistungsumfang strategisch weiter. Insgesamt sind rund 70 Mitarbeitende in den verschiedenen Lounges im Einsatz und sorgen täglich für hochwertigen Service, reibungslose Abläufe und eine zeitgemäße Aufenthaltsqualität für Reisende.Ein besonderer Fokus liegt auf der neuen DUS Rhein Lounge im Flugsteig B. Auf insgesamt rund 935 Quadratmetern bietet die Lounge verschiedene Bereiche zum Entspannen, Genießen oder Arbeiten und schafft damit ein hochwertiges Flughafenerlebnis. Das neue Raum- und Servicekonzept verbindet zeitgemäßes Design mit einer deutlich erweiterten Aufenthaltsqualität für Geschäfts- und Privatreisende.Ein zentrales Element des neuen Lounge-Konzepts ist das umfassend weiterentwickelte Food & Beverage-Angebot "A Taste of Düsseldorf". Dieses setzt auf eine sorgsam kuratierte Auswahl hochwertiger Speisen und zeitgemäßen Service. Gäste können die Gerichte direkt am Platz über eine digital abrufbare Menükarte per QR-Code einsehen und den Menü-Empfehlungen folgen. Angeboten werden rund 20 Speisen in verschiedenen Linien - darunter vegetarische, vegane sowie laktosefreie Optionen -, ergänzt um regionale und saisonale Spezialitäten sowie internationale Küche.Auch die DUS Sky Lounge hat im Zuge der Neuausrichtung ein erweitertes gastronomisches Konzept erhalten. Ziel ist ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Angebot, das unterschiedliche Geschmäcker berücksichtigt. Neben kalten und warmen Speisen umfasst das Angebot unter anderem Suppen, ein Salatbuffet, eine Dessertstation sowie lokal gerösteten Kaffee. Regelmäßige Aktionen und wechselnde kulinarische Schwerpunkte bieten insbesondere Vielfliegern zusätzliche Abwechslung.Die exklusive DUS VIP Lounge ergänzt das Gesamtkonzept um ein besonders individuelles Premium-Angebot. Dort stehen Gästen auf Wunsch eigens abgestimmte Tellergerichte und ein persönlicher Service zur Verfügung.Insgesamt setzt Klüh Catering bei der gastronomischen Bewirtschaftung am Flughafen Düsseldorf konsequent auf digitale und nachhaltige Prozesse. Bei der Produktauswahl spielen neben Bio-Qualität, Fairtrade-Siegel und Tierwohl-Kriterien regionale Erzeugnisse wie Kaffee von Bazzar, Füchsen Alt, Killepitsch und Backwaren von Bolten eine wichtige Rolle."Mit Klüh Catering setzen wir die Zusammenarbeit mit einem Partner fort, der unsere hohen Ansprüche an Qualität, Service und Innovationskraft seit vielen Jahren erfüllt", sagt Lars Redeligx, CEO des Düsseldorfer Flughafens. "Gerade bei der Neuausrichtung unserer Lounge-Landschaft war es uns wichtig, einen erfahrenen Dienstleister an unserer Seite zu haben, der moderne Gastronomiekonzepte, digitale Lösungen und ein hochwertiges Gästeerlebnis überzeugend miteinander verbindet.""Die vorzeitige Vertragsverlängerung bestätigt unseren gemeinsamen Anspruch, Reisenden am Flughafen Düsseldorf ein zeitgemäßes und qualitativ hochwertiges Lounge-Erlebnis zu bieten", erklärt Thorsten Greth. "Gemeinsam mit dem Flughafen haben wir die Konzepte für die verschiedenen Lounges konsequent weiterentwickelt - von der gastronomischen Qualität über digitale Services bis hin zu nachhaltigen Prozessen."Der Zugang zu den DUS Airport Lounges ist direkt über den Flughafen Düsseldorf (https://www.dus.com/de-de/informieren/lounges) buchbar. Darüber hinaus ist die Lounge in Tarifmodelle verschiedener Airlines sowie Priority-Pass-Programme eingebunden.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2026). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | T 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6297407