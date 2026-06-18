Hyundai ergänzt die geplante Produktion des Ioniq 3 im türkischen Werk Izmit um eine eigene Batteriemontage. Die neue Anlage ist Teil eines 715 Millionen Euro schweren Investitionspakets und soll künftig Batteriepakete automatisiert montieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte Hyundai bestätigt, das neue Elektro-Modell im türkischen Werk Izmit zu bauen. Die Serienproduktion des Ioniq 3 soll im August starten. Nun konkretisiert Hyundai Motor Türkiye ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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