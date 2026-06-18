© Foto: OpenAIDer Ölpreis fällt nach dem US-Iran-Deal auf ein Dreimonatstief. Märkte hoffen auf freie Hormus-Passage und 100 Millionen Barrel.Der Ölpreis erreichte am frühen Donnerstag den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten, nachdem Iran und die Vereinigten Staaten ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatten, das die baldige Wiedereröffnung der Straße von Hormus verspricht und damit die seit Kriegsbeginn am 28. Februar blockierten Lieferungen aus Iran und den Staaten des Persischen Golfs wieder freigibt. Der Preis für West Texas Intermediate Rohöl zur Lieferung im Juli sank zuletzt um 1,31 US-Dollar auf 75,48 US-Dollar pro Barrel und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 4. …
Enthaltene Werte: XC0009677XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE