Der Bitcoin-Kurs konnte die wichtige Unterstützung im Bereich von 63.000 US$ zuletzt erneut verteidigen. Dennoch bleibt die Lage angespannt. Während sich der Markt stabilisiert, zeigen aktuelle Orderflow-Daten weiterhin eine schwache Nachfrage. Deshalb richten viele Trader ihren Blick nun auf einige entscheidende Kursbereiche. Nachfrage bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück Trotz der jüngsten Stabilisierung fällt auf, dass Bitcoin weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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