Die bekannte Wachstumsinvestorin Cathie Wood nutzt Kursrückgänge erneut für gezielte Zukäufe. Nachdem Ark Invest mehrere Handelstage überwiegend auf der Verkäuferseite stand, griff das Woods Investmenthaus am Mittwoch wieder bei ausgewählten Aktien zu. Besonders ins Auge fallen dabei die Käufe von Eli Lilly, Block und Coinbase - drei Unternehmen, die sich derzeit in sehr unterschiedlichen Phasen ihrer Geschäftsentwicklung befinden. Tipp: Sichere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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