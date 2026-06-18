Ein neues iPhone ist selten günstig. In den vergangenen Jahren hat es sich beim Erscheinen neuer Modelle deswegen gelohnt, einen Blick auf die Vorgänger zu werfen. Doch mit iOS 27 macht es Apple-Kund:innen unnötig schwer. Welches iPhone kann denn jetzt was? Ein Überblick. Bis zum iPhone 5 hatten es Apple-Kund:innen denn leicht. Denn es gab schließlich jedes Mal nur ein neues Modell zu kaufen, in zwei bis drei Farben und in zwei oder drei Speicherkonfigurationen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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