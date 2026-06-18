Ein Rekord an auslaufenden Optionen trifft auf teure US-Aktien und eine "neue" Federal Reserve. Jan Willhöft erklärt, warum Anleger diesen Freitag nicht unterschätzen sollten.An den Märkten steigt die Nervosität. Jan Willhöft von AXINO Capital warnt auf wallstreetONLINE TV vor einem ungewöhnlich volatilen Freitag. Der Grund ist ein historischer Rekord bei auslaufenden Optionen. Es geht um einen Nominalwert von rund 5,15 Billionen US-Dollar. Das ist mehr als das Zweieinhalbfache der Marktkapitalisierung des Deutschen Aktienindex. Im Mittelpunkt steht das erste FED-Meeting unter Kevin Wash, das auf den ersten Blick wie erwartet über die Bühne ging. Doch lohnt sich ein zweiter Blick, denn ganz …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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