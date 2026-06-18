Geopolitische Entspannungssignale, fallende Ölpreise und anziehende Indizes eröffnen neue Trading-Chancen. Beim heutigen Trade des Tages rückt ein starker Luftfahrt-Profiteur mit prall gefülltem Auftragsbuch und spannendem charttechnischen Set-up in den Fokus.Dieses Unternehmen ist längst kein gewöhnlicher Industriewert mehr. Seine Stärke liegt an einer besonders lukrativen Stelle der Luftfahrt-Wertschöpfungskette. Geld verdient wird nicht nur mit der Auslieferung neuer Systeme, sondern auch mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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