XRP Prognose bei 1,20 Dollar: Kontrollieren Wale mit 74 Prozent das nächste Kapitel?

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Die XRP Prognose steht am 17. Juni 2026 an einem entscheidenden Wendepunkt, denn der Kurs ist auf 1,20 Dollar gefallen, während Großanleger gleichzeitig 74,1 Prozent des gesamten umlaufenden Angebots kontrollieren. In den vergangenen sechs Monaten haben Wal-Wallets insgesamt 1,53 Milliarden XRP angehäuft, und diese Konzentration erreicht den höchsten Stand seit dem Jahr 2018. Doch der Preis fällt trotz dieser massiven Akkumulation weiter nach unten. Was wissen die Wale, das der breitere Markt bisher noch nicht eingepreist hat? Der CLARITY Act liegt auf dem Senatskalender und wartet auf eine Abstimmung, Spot-ETFs haben über 1,44 Milliarden Dollar an Zuflüssen angezogen, und Ripples RLUSD-Stablecoin wurde in das 24/7-Abwicklungsnetzwerk von Mastercard integriert. Trotz all dieser positiven Fundamentaldaten bleibt die XRP Prognose kurzfristig unter Druck mit Abwärtszielen bei 0,93 Dollar.

XRP Prognose unter Druck: Wale kaufen massiv, während der Kurs weiter fällt

Die XRP Prognose hat sich in den vergangenen Wochen spürbar verschlechtert, obwohl die fundamentalen Daten stärker wirken als zu jedem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr. Laut Daten von CoinMarketCap kontrollieren Wallets mit mindestens einer Million XRP jetzt 74,1 Prozent des umlaufenden Angebots, was rund 45,98 Milliarden Token entspricht. In den letzten sechs Monaten haben diese Großanleger 1,53 Milliarden XRP angehäuft, und der Trend markiert die stärkste Akkumulationsphase seit dem Jahr 2023. Am 15. Juni stieg der Kurs um 13 Prozent auf 1,28 Dollar, angetrieben durch eine breite Markterholung nach der Ankündigung eines vorläufigen US-Iran-Abkommens.

Am 17. Juni fiel XRP allerdings wieder auf 1,20 Dollar zurück, was die XRP Prognose erneut unter Druck setzte.

Laut der Analyse von Finance Magnates wurde der Anstieg am Montag an der Widerstandszone zwischen 1,28 und 1,31 Dollar abgewiesen, und der 50-Tage-EMA verstärkt diesen Widerstand weiter. Die Chartstruktur zeigt weiterhin tiefere Hochs und tiefere Tiefs, und auf dem Vier-Stunden-Chart bildet sich ein Doppelboden bei 1,18 bis 1,19 Dollar, dessen Bestätigung allerdings noch aussteht. XRP hinkt Bitcoin hinterher, das seine vergleichbare Widerstandszone bereits durchbrochen hat.

Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats mit einer Mehrheit von 15 zu 9 passiert und steht auf dem legislativen Kalender, obwohl noch kein Datum für die Abstimmung im Plenum feststeht. Spot-XRP-ETFs verzeichnen seit sechs aufeinanderfolgenden Wochen Zuflüsse und haben kumulativ 1,44 Milliarden Dollar angezogen. Standard Chartered prognostiziert einen Kurs von 8 Dollar bis Jahresende, falls der CLARITY Act verabschiedet wird, während ein Monte-Carlo-Modell ein Abwärtsrisiko auf 1,00 Dollar sieht, wenn das Gesetz scheitert.

Dieser Gegensatz zwischen bullischen Fundamentaldaten und bärischer Chartstruktur definiert die aktuelle XRP Prognose und stellt Anleger vor eine Entscheidung. Die XRP Prognose hängt davon ab, ob der CLARITY Act die nötige politische Unterstützung findet oder im Senat stecken bleibt.

Pepeto: Vom ehemaligen Binance-Experten mit gebührenfreier Börse und Cross-Chain-Brücke

Die ETF-Zuflüsse rund um XRP sind ermutigend, doch die daraus resultierenden Gewinne hängen davon ab, dass Fondsmanager ihre Allokationen schrittweise erhöhen, und das braucht Zeit, die niemand von außen beschleunigen kann. Pepeto ist von dieser Abhängigkeit gelöst: Der Vorverkauf hat bereits über 10 Millionen Dollar eingesammelt, von Käufern, die das Chance-Risiko-Verhältnis überzeugte, selbst während der breitere Kryptomarkt weiter fiel.

Im Vorverkauf wird der Token zu 0,0000001871 Dollar gehandelt, sodass die Einstiegshürde niedrig bleibt, bis das erwartete Binance-Listing den öffentlichen Preis festlegt. Hinter dem Token stehen PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse für den Handel ohne Kosten, und eine Cross-Chain-Brücke, die Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne jegliche Gebühren bewegt. Beide Produkte sind fertiggestellt und gehen mit dem Start der Listings live, während nach dem ersten Launch weitere Börsen vorbereitet werden.

Der tägliche Handel auf PepetoSwap und das kostenlose Bridging über drei verschiedene Blockchains geben Inhabern praktische Werkzeuge, die einen Verbleib im Projekt weit über die erste Handelswoche hinaus rechtfertigen. Das gesamte Projekt wurde von einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut, und Pepeto erhielt von SolidProof eine unabhängige Sicherheitsprüfung, die die technische Integrität des Smart Contracts vollständig bestätigte.

Mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token rückt das Listing-Fenster näher, während der Vorverkauf kontinuierlich weiterläuft. Die fertigen Produkte und die verifizierte Codebasis verleihen dem Projekt einen dauerhaften Wert, der weit über den ersten Tag des öffentlichen Handels hinausreicht. Während die XRP Prognose von Senatsabstimmungen und ETF-Entscheidungen abhängt, liefert Pepeto bereits fertige Werkzeuge, die Händlern vom ersten Moment des Listings an echte Funktionalität bieten.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt, dass Kapital in diesem Monat über mehr Kanäle als je zuvor in den Kryptomarkt zurückfließt, doch für frühe Inhaber gilt: Vorverkaufseinstiege müssen nicht auf Schlagzeilen oder Senatsabstimmungen warten. Die vorige Pepeto-Phase war vorzeitig ausverkauft, weil Käufer ihre Positionen zügig sicherten, und auch die aktuelle Phase füllt sich weiter. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis einsteigt, positioniert sich vor dem offiziellen Handelsstart, statt dem Chart später zu einem höheren Kurs hinterherzulaufen.

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