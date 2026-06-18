Zürich (ots) -Der langjährige Digital-Leiter und Business Owner des "Beobachter" wechselt auf Oktober 2026 zur Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International (Stiftung CSI-Schweiz). Er übernimmt den Bereich Marketing und Kommunikation von Rolf Höneisen, der in Pension geht.Andreas Thut tritt per 1. Oktober 2026 bei der Stiftung CSI-Schweiz die Funktion des Leiters Marketing & Kommunikation und Digital Strategist an. Er folgt auf Rolf Höneisen, der in den Ruhestand tritt. Über ihn sagt CSI-Geschäftsführer Simon Brechbühl: "Mit grosser Erfahrung und Umsicht hat Rolf Höneisen die Kommunikation von CSI auf allen Kanälen weiterentwickelt. Wir sind dankbar, dass er uns weiterhin beratend zur Seite stehen wird."In seiner neuen Funktion leitet Andreas Thut die Abteilung Marketing & Kommunikation des Schweizer Zweigs der Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International mit Sitz in Zürich. Andreas Thut wird die strategische und operative Weiterentwicklung aller Marketing- und Kommunikationsaktivitäten verantworten, mit digitalem Schwerpunkt. Das Aufgabengebiet reicht von der digitalen Marketingstrategie über das Kommunikationsmanagement bis zur redaktionellen Leitung von Publikationen und zur Medienarbeit in der Schweiz. "Die Qualitäten von Andreas Thut als digitaler Kommunikationsprofi tragen wesentlich dazu bei, die Anliegen und Botschaften von CSI auch in Zukunft wirkungsvoll zu verbreiten", ist Simon Brechbühl überzeugt.Thut bringt rund 30 Jahre Erfahrung als Journalist und als Manager digitaler Medien mit. Seit 2016 war er in verschiedenen leitenden Rollen für die digitalen Medienprodukte des "Beobachter" (Ringier Medien Schweiz) tätig. Davor arbeitete er unter anderem für die NZZ, mehrere Tamedia-Titel, Swissinfo und BBC Scotland.Über seinen Wechsel zu CSI sagt Andreas Thut: "Seit Jahren sehe ich, wie CSI politischen Einsatz und konkrete Hilfe vor Ort verbindet, etwa beim Einsatz für die Rechte der Karabach-Armenier. Das hat mich überzeugt. Religions- und Meinungsfreiheit sind mir wichtig, und ich freue mich, meine Erfahrung dafür einzusetzen."Über CSIChristian Solidarity International (CSI) ist eine Menschenrechtsorganisation im weltweiten Einsatz für Religionsfreiheit und Menschenwürde. Gemeinsam mit lokalen Partnern unterstützt CSI verfolgte Christen und andere Opfer von Unterdrückung, macht auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam und leistet humanitäre Hilfe. CSI wurde 1977 in Zürich gegründet und hat einen Sitz im UNO-Menschenrechtsrat. www.csi-schweiz.chPressekontakt:Simon Brechbühl, Geschäftsführer CSI-Schweiz, +41 44 982 33 40,simon.brechbuehl@csi-schweiz.chOriginal-Content von: CSI Christian Solidarity International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007062/100940775