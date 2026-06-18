TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 18
TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED
(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 57985)
(LEI: 549300P9Q5O2B3RDNF78)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
Twenty-Four Select Monthly Income Fund Limited
84.76
GG00BJVDZXXX
17 th June 2026
Enquiries:
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Aileen Organ 353 (0)1 542 2873
Date: 18 th June 2026
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