Die speziell für Netzbetreiber entwickelte Plattform ermöglicht souveräne On-Premises-KI, von Netzbetreibern entwickelte SLMs, richtliniengesteuerten Zugriff auf Frontier-Modelle und Zero-Trust-KI-Sicherheit - alles auf einer einzigen Plattform für tokenbasierte Abrechnung und Service Assurance

RICHARDSON, Texas, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir gab heute die Einführung der gemeinsam mit Red Hat entwickelten Integrated AI Platform bekannt, die es Netzbetreibern ermöglicht, KI auf dieselbe Weise zu monetarisieren wie heute bereits Daten: über tokenbasierte Verbrauchstarife, die über die Telefonrechnung abgerechnet werden, mit vollständiger Kontrolle über Preisgestaltung, Service Level Agreements (SLAs) und darüber, welche Modelle bei den einzelnen Interaktionen zum Einsatz kommen. Die Integrated AI Platform wird in drei Modellen zum Einsatz kommen: als KI-Dienste unter der Marke des Netzbetreibers für dessen eigene Kunden, als KI-Infrastrukturebene zur Unterstützung von KI-Grid-Bereitstellungen der Netzbetreiber und als Managed-KI-Plattform, über die Netzbetreiber Unternehmenskunden KI-Funktionen auf tokenbasierter Nutzungsbasis anbieten. Durch die Nutzung von Red Hat AI als einheitlicher Plattform, die auf Kubernetes-Infrastruktur auf Basis von Red Hat OpenShift ausgeführte KI-Funktionen zusammenführt, gibt Mavenirs Integrated AI Platform Netzbetreibern eine flexible, souveränitätsorientierte Architektur an die Hand. So können Netzbetreiber On-Premises-Modelle und eigens entwickelte Small Language Models (SLMs) nutzen, die ein breites Spektrum an Anwendungsfällen abdecken, und zugleich von einer selektiven, richtliniengesteuerten Anbindung an Frontier-Modelle für Aufgaben profitieren, die modernste Reasoning-Fähigkeiten erfordern. Die Netzbetreiber entscheiden, welches Modell welche Anfrage verarbeitet, wer dafür bezahlt und wie die Abrechnung erfolgt.

KI-Monetarisierung: eine Chance für Netzbetreiber

Der globale Markt für KI-Dienste schafft neue Einnahmequellen, die Netzbetreiber besonders gut erschließen können. Der tokenbasierte KI-Verbrauch - das Verbrauchsmodell, auf dem jede Interaktion mit einem großen Sprachmodell basiert - ähnelt dem Abrechnungsmodell für mobile Daten, mit dem Netzbetreiber bereits seit Jahrzehnten vertraut sind. Monatliche KI-Token-Tarife, Abteilungskontingente für Unternehmenskunden und SLA-gestützte Tarifstufen für von Netzbetreibern bereitgestellte KI-Dienste bilden eine strukturell neue Monetarisierungsebene auf Basis bestehender Konnektivitätsdienste.

Um diese Chance zu nutzen, benötigen Netzbetreiber eine produktionsreife KI-Infrastruktur, die souveräne On-Premises-Rechenressourcen, intelligentes Modell-Routing, tokengenaue Erfassung, Service Assurance auf Carrier-Grade-Niveau und Billing-Integration unterstützt. Entscheidend ist, dass kein einzelnes Bereitstellungsmodell für jeden Anwendungsfall passt. Standardanwendungsfälle sollten aus Kosten- und Souveränitätsgründen auf netzbetreibereigenen SLMs laufen. Komplexe Reasoning-Aufgaben können selektiven Zugriff auf Frontier-Modelle rechtfertigen. Die gemeinsam mit Red Hat entwickelte Integrated AI Platform von Mavenir unterstützt beide Betriebsarten innerhalb eines einheitlichen Richtlinien- und Abrechnungsrahmens und bietet Netzbetreibern damit eine hybride Architektur, die die Wirtschaftlichkeit maximiert, ohne dort Leistungsfähigkeit einzubüßen, wo sie entscheidend ist.

Die Integrated AI Platform

Die Integrated AI Platform vereint die KI-Softwareplattform von Mavenir mit Enterprise-Kubernetes- und KI-Funktionen von Red Hat und wird auf validierter Hardware von Drittanbieterpartnern bereitgestellt. Das Ergebnis ist eine Cloud-native KI-Infrastrukturplattform auf Carrier-Grade-Niveau, die Netzbetreiber in der eigenen Infrastruktur und mit erhöhter Datensouveränität bereitstellen können. Die Architektur ist hybrid angelegt und nutzt standardmäßig On-Premises- und Open-Source-Modelle, um den Großteil des Datenverkehrs abzudecken, während Mavenirs Modell-Router richtliniengesteuerten und nutzungsgenau erfassten Zugriff auf externe Frontier-Modelle für Anwendungsfälle ermöglicht, die fortgeschrittene Reasoning-Fähigkeiten oder multimodale Leistungsfähigkeit erfordern. Die Plattform ermöglicht agentengestützte Betriebsabläufe und Orchestrierung, intelligentes Modell-Routing und Tokenoptimierung, KI-Platform-as-a-Service (KI-PaaS) sowie MLOps-Funktionen auf Basis von Red Hat AI, außerdem tokenbasierte Abrechnung und Billing über Mavenir Digital Enablement, Closed-Loop Service Assurance, Zero-Trust-Identität, Authentifizierung und KI-Sicherheit - unterstützt durch die Carrier-Grade-Container-Infrastruktur von Red Hat OpenShift, der branchenführenden Hybrid-Cloud-Anwendungsplattform auf Basis von Kubernetes.

Drei Betriebsmodelle

Die Plattform unterstützt drei unterschiedliche Betriebsmodelle und bietet Netzbetreibern damit Flexibilität bei der Bereitstellung und Monetarisierung von KI:

Enterprise-KI-Plattform: Der Netzbetreiber bietet Unternehmenskunden neben bestehenden Konnektivitätsverträgen als Mehrwertdienst einen nutzungsgenau erfassten Zugriff auf KI-Modelle, Rechenressourcen und KI-Tools. Unternehmenskunden stellen eigene Anwendungen bereit oder nutzen KI-APIs nutzungsbasiert. Der Netzbetreiber stellt SLAs für Infrastruktur und Plattform bereit; SLAs für Unternehmensanwendungen richten sich nach der jeweiligen Servicevereinbarung zwischen Netzbetreiber und Kunde.

KI-Grid-Infrastruktur: Der Netzbetreiber nutzt die Plattform als Compute- und KI-Fabric für KI-Grid-Bereitstellungen und hostet in das Netz eingebettete KI-Anwendungen sowie Workloads von Drittanbietern auf einer von ihm kontrollierten Infrastruktur. Die Plattform bietet Verfügbarkeitsgarantien auf Infrastrukturebene; Anwendungsleistung und Service Levels liegen in der Verantwortung des Application Owners, sofern der Netzbetreiber die Anwendung nicht als eigenes Managed-Angebot bündelt.

Netzbetreiber-KI-Dienste: Der Netzbetreiber betreibt die Plattform, um seinen eigenen Kunden KI-gestützte Produkte und Dienste anzubieten. Dazu gehören KI-Assistenten-Tarife, die nach Tokenverbrauch abgerechnet werden, KI-gestützte Netzdienste sowie KI-Anwendungen unter der Marke des Netzbetreibers. Die Geschäftsbeziehung liegt beim Netzbetreiber: Er legt die SLAs fest und behält die volle Kontrolle über Preisgestaltung, Markenauftritt und Servicequalität.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, konkrete Ergebnisse zu liefern, darunter:

Neue KI-Umsatzquellen durch gebündelte Token-Tarife, von Basistarifen für Privatkunden bis hin zu unbegrenzten Unternehmenskontingenten.

Kalkulierbare KI-Kosten durch die Verlagerung des Großteils des Datenverkehrs auf On-Premises-Modelle mit festen Ausgabenobergrenzen für jede Nutzung von Frontier-Modellen.

Konsequent auf Datensouveränität ausgelegt: Im Normalbetrieb verbleiben alle Teilnehmerdaten und Modellgewichte auf der Infrastruktur des Netzbetreibers.

Vertraglich zugesicherte SLAs für vom Netzbetreiber gemanagte KI-Dienste, abgesichert durch Closed-Loop Service Assurance, mit Verfügbarkeitsgarantien auf Plattformebene, die auch für Enterprise- und KI-Grid-Workloads gelten.

Ein schneller Weg zu neuen Umsätzen durch vorab validierte Bereitstellungs-Playbooks, wobei Mavenirs eigene Produktivbereitstellung als Referenzarchitektur dient.

Enterprise-Grade-Sicherheit durch Zero-Trust-Identitätskontrollen und KI-spezifischen Schutz vor Bedrohungen, die die Compliance-Anforderungen regulierter Kommunikationsumgebungen erfüllen.

"Netzbetreiber sehen, wie KI-Umsätze an Hyperscaler und Drittanbieterplattformen fließen, während sie selbst die Konnektivität bereitstellen, die all das erst möglich macht. Das ändert sich ab heute. Die gemeinsam von Mavenir und Red Hat entwickelte Integrated AI Platform bietet Netzbetreibern die Infrastruktur, um selbst zu KI-Dienstanbietern zu werden. Netzbetreiber erhalten souveräne Kontrolle über Modelle und Daten, eine tokengenaue Monetarisierung, die in ihr bestehendes BSS integriert ist, sowie Service Assurance, um ihre eigenen Managed-KI-Dienste mit vertraglich zugesicherten SLAs abzusichern. Ganz gleich, ob Netzbetreiber KI-Dienste für ihre Teilnehmer einführen, ihre KI-Grid-Infrastruktur ausbauen oder Unternehmenskunden KI-Funktionen nutzungsbasiert anbieten, die Plattform stellt die kommerziellen und operativen Steuerungsmechanismen bereit, die Netzbetreiber für solche Angebote in großem Maßstab benötigen. Für besonders anspruchsvolle Anwendungsfälle bietet die Plattform zudem richtliniengesteuerten Zugriff auf Frontier-Modelle, sodass Netzbetreiber nie auf das beschränkt sind, was in der eigenen Infrastruktur ausgeführt wird. Diese Plattform wurde von Grund auf für die Monetarisierungsanforderungen von Netzbetreibern entwickelt." Bejoy Pankajakshan, Chief Technology und Strategy Officer, Mavenir

"In der heutigen KI-geprägten Welt sind Netzbetreiber mehr denn je auf hohe Verfügbarkeit, Datensouveränität und Carrier-Grade-Zuverlässigkeit angewiesen, um KI für Millionen von Teilnehmern skalieren zu können. Gemeinsam mit Mavenir liefern wir eine integrierte Lösung auf Basis einer Kubernetes-nativen, von Red Hat AI unterstützten Grundlage, die MLOps-, vLLM-Inferenz- sowie AgentOps-Funktionen bereitstellt. Diese hybride Architektur ermöglicht es Netzbetreibern, den Großteil ihres Datenverkehrs über souveräne On-Premises-Modelle abzuwickeln und für Aufgaben, die dies erfordern, selektiv auf Frontier-Modelle zuzugreifen - alles über ein einziges Richtlinien- und Abrechnungsframework. Gemeinsam eröffnen wir Netzbetreibern einen Weg von KI-Experimenten hin zur KI-Monetarisierung, ohne dass sie ihr Betriebsmodell neu aufbauen müssen." Chris Wright, Chief Technology Officer und Senior Vice President, Global Engineering, Red Hat

Besuchen Sie Mavenir vom 23. bis 25. Juni auf der DTW Ignite 2026 - Stand Nr. 334:

Auf der DTW Ignite wird Mavenir zeigen, wie AI-by-Design-Software konkrete Ergebnisse im Netzbetrieb liefert: Sie treibt Innovationen im 5G-Core-Netz voran, erschließt neue Serviceumsätze und verbessert zugleich die operative Effizienz erheblich.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

PR-Kontakte:

Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com